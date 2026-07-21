Дюймовочка нашей сцены: Лещенко растрогал поклонников снимком с 96-летней Пахмутовой

На изображении запечатлена встреча двух поколений звезд у белого рояля. Несмотря на солидный возраст, Александра Николаевна выглядит великолепно: она облачена в элегантное синее платье и озаряет пространство искренней улыбкой. Сам певец выбрал классический ансамбль из бежевых брюк, синего пиджака и яркой рубашки с растительным узором.