В Москве на выходных перекроют движение у «Лужников» из-за концерта «Руки Вверх!»

На выходных с 20:00 мск и до конца концерта будет временно перекрыто движение в Проектируемом проезде № 2309, на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, на проездах от Усачевой улицы до улицы Доватора. На улице Доватора будет перекрыт участок от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы. Движение транспорта будет ограничено на улицах Ефремова, 3-й Фрунзенской и Трубецкой.