Срок воссоздания Триумфальной арки в Нижнем Новгороде сдвинули на один год

Ориентиром служил конец 2026 года, но теперь срок по контракту закреплён на 1 декабря 2027 года. При этом этапы работ разграничены: непосредственно восстановление самой арки подрядчик обязан завершить к 10 августа 2027 года, а обустройство выставочного пространства и прилегающей территории — до декабря.