Срок воссоздания Триумфальной арки в Нижнем Новгороде сдвинули на один год

Восстановление Триумфальной арки в Нижнем Новгороде займёт больше времени, чем предполагалось: финальные сроки сдвинули на 2027 год. Об этом свидетельствуют изменения, опубликованные на портале госзакупок в рамках обновлённого муниципального контракта.
Ориентиром служил конец 2026 года, но теперь срок по контракту закреплён на 1 декабря 2027 года. При этом этапы работ разграничены: непосредственно восстановление самой арки подрядчик обязан завершить к 10 августа 2027 года, а обустройство выставочного пространства и прилегающей территории — до декабря.
В перечень обязательств подрядчика также входит получение до конца 2027 года разрешительной документации: заключений от органов государственного строительного и экологического надзора, а также официального разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
По данным депстроя, подрядная организация уже приступила к подготовительным мероприятиям — в частности, ведётся перенос инженерных сетей из зоны строительства. Проект реализуется поэтапно: на текущем этапе готовы результаты инженерно‑геологических изысканий, утверждены концепция благоустройства, архитектурные решения павильона, эскизы фасадов и планировочные схемы.
Историческая Триумфальная арка, созданная по проекту архитектора Шехтеля в 1896 году к визиту императора Николая II, была обнаружена в 2024 году при проведении земляных работ на улице Советской. После фиксации сохранившихся фрагментов городские власти приняли решение о воссоздании памятника.
Контракт на реализацию проекта МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода» подписало с АО «ТСНРУ» летом 2025 года. В рамках соглашения подрядчик не только восстановит арку, но и обустроит на улице Советской современное универсальное выставочное пространство. Бюджет проекта оценивается в 314,8 млн рублей.
Ранее госэкспертизу прошел проект строительства филиала центра «Микула» в Нижнем.