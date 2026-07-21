В Верхнем Уфалее от воды освободили все дома

Напомним, 15 июля после сильного ливня поднялся уровень воды в Уфалейке, Генералке и Большом Суховязе. В результате подтопило 69 жилых домов и 133 приусадебных участка. Для ликвидации последствий непогоды создали оперативную группу, спасатели сразу же приступили к эвакуации жителей подтопленных домов. Всего на лодках эвакуировали 69 человек, в том числе 31 ребенка. Большинство уехало к родственникам, три человека остались в пункте временного размещения. В округ была оперативно доставлена гумпомощь в виде продуктов и питьевой воды.