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В Верхнем Уфалее от воды освободили все дома

Спасатели продолжают ликвидировать последствия ливней.

Источник: 1obl.ru

В Верхнем Уфалее, по данным на утро 21 июля, от воды освобождены все жилые дома. Подтопленными остаются 119 приусадебных участков. Специалисты приступили к обеззараживанию местности и дезинфекции питьевых источников, жителей вакцинируют от гепатита А. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области.

«По поручению губернатора из областного резерва для оперативной откачки воды и просушки помещений было доставлено 40 тепловых пушек и 20 мотопомп. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, администрация округа сейчас оперативно составляет акты по ущербу, проводит работу по выдаче справок для страховых компаний», — рассказал замминистра общественной безопасности Валерий Устинов.

По его словам, с установлением жаркой погоды и снижением количества осадков последствия непогоды в округе быстро ликвидируют.

Напомним, 15 июля после сильного ливня поднялся уровень воды в Уфалейке, Генералке и Большом Суховязе. В результате подтопило 69 жилых домов и 133 приусадебных участка. Для ликвидации последствий непогоды создали оперативную группу, спасатели сразу же приступили к эвакуации жителей подтопленных домов. Всего на лодках эвакуировали 69 человек, в том числе 31 ребенка. Большинство уехало к родственникам, три человека остались в пункте временного размещения. В округ была оперативно доставлена гумпомощь в виде продуктов и питьевой воды.

Несмотря на снижение количества осадков, уровень воды в реках сохранится нестабильным в ближайшие дни. Специалисты продолжают уделять повышенное внимание готовности водохранилищ принять прибывающую воду.