Бизнес стал активнее подавать иски в первой половине 2026 года

Снижение числа арбитражных споров в 2025 году было вызвано повышением осенью 2024 года госпошлин за обращение в суд, напоминает партнер NOVATOR Legal Group Александр Катков. Так, минимальная сумма для подачи имущественного иска в арбитражный суд возросла до 10 тыс. руб. с прежних 3 тыс. руб., а максимальный порог — до 10 млн руб. с прежних 200 тыс. руб. Первая реакция бизнеса была бурной: в первой половине 2025 года число новых арбитражных дел снизилось до 708,29 тыс., это на 8,6% меньше количества споров в январе—июне 2024 года (774,8 тыс.). «В 2025 году многие компании пересматривали целесообразность подачи иска, укрупняли требования, активнее использовали претензионную работу, откладывали спор до момента, когда сумма требований оправдает судебные расходы», — рассказывает руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Римма Фатыхова.