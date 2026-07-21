Дмитрий Демешин: Мы должны сделать профессию педагога более привлекательной

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей, который закрепляет особый статус педагога и большую общественную значимость учительской профессии. Теперь правительство РФ займется урегулированием рабочего времени учителей и их нагрузки, чтобы педагоги имели больше возможностей для работы с детьми, качественной подготовки к урокам и профессионального развития. Кроме того, теперь у педагогов будет больше возможностей для повышения квалификации. Так, молодые учителя будут получать поддержку от более старших и опытных коллег-наставников в течение первого года своей работы, а учителя, стаж которых достигает как минимум 25 лет, смогут претендовать на получение звания «Ветеран труда». Как подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, общая задача всех органов власти заключается в том, чтобы сделать профессию учителя более привлекательной и таким образом привлечь в школы новых грамотных педагогов. Для этого краевые власти будут модернизировать школы, поддерживать талантливых педагогов и создавать для них новые стимулы.