Сергей Кравчук: По поручению Дмитрия Демешина в Советской Гавани возродили лагерь «Сокол»

Мэр Хабаровска, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» Сергей Кравчук посетил лагерь «Сокол» в Советской Гавани. Осмотр прошел по приглашению председателя комитета по молодежной политике Амалии Шихалевой. Лагерь восстановили по поручению губернатора Дмитрия Демешина при поддержке регионального бюджета — на эти цели направлено более 100 млн рублей. На месте старого аварийного корпуса 1949 года постройки возвели современный комплекс для военно-патриотического воспитания молодежи. Корпуса оснащены центральным отоплением, водоснабжением и водоотведением. 15 июля лагерь уже принял первую смену. «Мы видим, что проект востребован: уже определена территория для дальнейшего расширения, что позволит увеличить вместимость корпусов вдвое. Это все делается для того, чтобы ребята занимались военно-патриотическим направлением в достойных условиях», — отметил Сергей Кравчук. Стоимость семидневной смены — 28 тысяч рублей. Для детей участников СВО предусмотрена льготная цена. В планах — строительство собственного пищеблока, что позволит снизить стоимость путевок, а также возведение административно-досугового центра. Лагерь собираются сделать круглогодичным. Прорабатывается механизм возмещения части стоимости путевок через министерство образования края.