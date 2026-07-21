Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Светлана Козарь стала новичком «Амурских Тигриц»

Светлана родилась в Красноярске, ей 26 лет. Ранее волейболистка выступала в таких командах, как «Юность» (Красноярск), «Енисей» и «Енисей-2» (Красноярск), «ЮЗГУ-Атом» (Курск), «Северянка» (Череповец) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск). В составе курской команды новичок «Тигриц» стала чемпионом Высшей лиги «А», а в «Северянке» и «Сахалине» она была лидером атаки. Помимо этого, еще один новый игрок появился в.

Светлана родилась в Красноярске, ей 26 лет. Ранее волейболистка выступала в таких командах, как «Юность» (Красноярск), «Енисей» и «Енисей-2» (Красноярск), «ЮЗГУ-Атом» (Курск), «Северянка» (Череповец) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск). В составе курской команды новичок «Тигриц» стала чемпионом Высшей лиги «А», а в «Северянке» и «Сахалине» она была лидером атаки. Помимо этого, еще один новый игрок появился в молодежной команде «Амурские Тигрицы-ДВГАФК». Речь идет о доигровщике Анастасии Самылиной. Ей 18 лет, она родом из Санкт-Петербурга и ранее выступала только в сборной Северной столицы и местной спортивной школе среди юниоров.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше