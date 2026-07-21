Светлана Козарь стала новичком «Амурских Тигриц»

Светлана родилась в Красноярске, ей 26 лет. Ранее волейболистка выступала в таких командах, как «Юность» (Красноярск), «Енисей» и «Енисей-2» (Красноярск), «ЮЗГУ-Атом» (Курск), «Северянка» (Череповец) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск). В составе курской команды новичок «Тигриц» стала чемпионом Высшей лиги «А», а в «Северянке» и «Сахалине» она была лидером атаки. Помимо этого, еще один новый игрок появился в молодежной команде «Амурские Тигрицы-ДВГАФК». Речь идет о доигровщике Анастасии Самылиной. Ей 18 лет, она родом из Санкт-Петербурга и ранее выступала только в сборной Северной столицы и местной спортивной школе среди юниоров.