Хабаровчанин украл у сожительницы украшения, чтобы купить спиртного

У жительницы Кировского района пропали ювелирные украшения общей стоимостью 105 тысяч рублей. Она обратилась в полицию и рассказала о возможном подозреваемом: ювелирные изделия пропали после ссоры с сожителем. Мужчина официально не работает, злоупотребляет алкоголем, на этой почве они с заявительницей регулярно ругаются. Полицейские задержали 30-летнего подозреваемого. Своей причастности он отрицать не стал, рассказал, что дождался, когда сожительница пойдет по делам и похитил имущество. Он отнес украшения в ломбард и получил за них 20 тысяч рублей, которые потратил на спиртное. Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи и мошенничество, также он отбывал наказание в местах лишения свободы. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.