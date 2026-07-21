Тактильную плитку для людей с нарушениями зрения укладывают в селе Краснореченском

В селе Краснореченском начались работы по установке тактильной плитки для людей с нарушениями зрения. Сейчас на объекте проводят демонтаж и разборку старых элементов обустройства, валку деревьев, устройство основания, установку бордюров и расширение проезжей части. «Создаем полноценную, удобную и безопасную среду для всех жителей села. Мы системно подходим к каждому объекту, учитываем не только транспортный поток, но и потребности маломобильных групп населения. Впервые устанавливаем в Краснореченском тактильную плитку для людей с нарушениями зрения. Это важный шаг к тому, чтобы каждый житель мог свободно и уверенно передвигаться по родному селу», — прокомментировали в краевом минтрансе. Далее подрядчики планируют заняться устройством дорожной одежды, укладкой труб и нанесением асфальтобетонного покрытия. Сдать объект намерены осенью. Стоимость работ составит почти 90 млн рублей.