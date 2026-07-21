«Лечилась» коноплей и получила уголовное дело: у пенсионерки из Комсомольского района изъяли 346 кустов

Правоохранители провели обыск на земельном участке 63-летней жительницы Комсомольского района. В ходе осмотра они обнаружили 346 кустов конопли, а в сарае — более 330 г высушенной марихуаны. Женщина заявила, что выращивала растение в лечебных целях и не планировала продавать урожай. В отношении нее возбуждены уголовные дела по статьям 228 и 231 УК РФ. Изъятые наркотики после судебного решения будут уничтожены. Источник: УМВД России по Хабаровскому краю.