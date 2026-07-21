Промышленность, транспорт, научный потенциал: новую стратегию развития Хабаровского края разрабатывают специалисты

В Хабаровском крае по поручению губернатора Дмитрия Демешина приступили к созданию новой стратегии социально-экономического развития — до 2036 года и на перспективу до 2042 года. Документ определит приоритеты и инструменты развития региона. Первое заседание рабочей группы провел первый зампред правительства края Сергей Абрамов. Сейчас в регионе действует стратегия до 2030 года, утвержденная в 2018 году. С тех пор объем инвестиций в основной капитал увеличился почти в 3 раза, промышленное производство — в 1,5 раза, ввод жилья — более чем вдвое. Эти результаты станут базой для новой стратегии, научно-исследовательскую работу для которой выполняет ФАНУ «Востокгосплан». Генеральная цель — сформировать Хабаровский край как регион притяжения людей, капитала и технологий, ведущий многопрофильный центр роста Дальнего Востока. «Важно сохранить преемственность стратегического управления в регионе — новая стратегия должна стать продолжением действующей, не противоречить ей и ни в коем случае не отменять уже достигнутых результатов», — подчеркнул Абрамов. Опорой станут промышленность, транспорт, природные ресурсы, научный и образовательный потенциал. Наряду с традиционными отраслями — авиа- и судостроением, нефтепереработкой, металлургией — стратегия обозначит перспективы робототехники, микроэлектроники и автомобилестроения. Особое внимание уделят развитию человеческого капитала и созданию рабочих мест. Завершить работу над документом планируют в октябре 2026 года, затем он будет представлен на общественное обсуждение.