В Красноярске более 300 частных домов получат новые котлы до конца года

В Красноярске до конца 2026 года не менее 304 частных домов переведут на более экологичное отопление. Вместо старых котлов с ручной подачей топлива там установят новые автоматические системы. Работы проведут в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». На программу Красноярску выделили более 256 млн рублей. Субсидию город получил по решению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. В первую очередь в программу включат малоимущие семьи, семьи с несовершеннолетними детьми, а также членов семей участников СВО. Перед установкой специалисты обследуют каждое домовладение и проверят, можно ли безопасно смонтировать новую систему. Если техническая возможность подтвердится, то для дома подготовят проект, с владельцем заключат договор и после этого выполнят работы. Заявки на участие в программе принимают по предварительной записи по телефону: 8 800 201−11−16. Отметим, что с начала действия программы экологическую модернизацию уже прошли более 3 700 частных домовладений краевого центра. Читайте также: В Лесосибирске 105 домов перевели на экологичное отопление Юные лесоводы помогают восстанавливать леса Красноярского края Для трех загрязненных участков в Норильске и Дудинке подготовят проекты очистки.