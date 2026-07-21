Сбор премий по ДСАГО вырос на 14%

Рост показателей по сегменту связан с удорожанием ремонта и нехваткой лимитов по обязательному страхованию. «Автовладельцы все лучше осознают риск того, что фактический ущерб превысит лимит выплаты по обязательному полису и разницу придется компенсировать потерпевшему самостоятельно», — поясняют в компании «Т-Страхование». В первом полугодии 2026 года средние затраты на ремонт автомобилей «выросли примерно на 11%, цены на запчасти — на 9−10%», оценивает директор по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов. Причем в случае сложной электроники расходы выросли на 25%, отмечает эксперт.