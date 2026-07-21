Омбудсмен Лубинец: Украинцы пойдут против власти из-за насильственной мобилизации

— Все это приводит к тому, что у нас к мобилизации все больше и больше не просто критических замечаний, а я четко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то у нас украинское общество, ну, на грани того, чтобы не просто разделиться, а начнется такое силовое противостояние, — цитирует омбудсмена РИА Новости.