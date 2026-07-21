Омбудсмен Лубинец: Украинцы пойдут против власти из-за насильственной мобилизации

Украинское общество находится на грани силового противостояния с властью из-за провала мобилизации. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
По его словам, местные жители не видят правовой реакции властей на действия ТЦК и все чаще берут дела в свои руки. В связи с этим он сравнил обстановку в стране с судом Линча.
— Все это приводит к тому, что у нас к мобилизации все больше и больше не просто критических замечаний, а я четко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то у нас украинское общество, ну, на грани того, чтобы не просто разделиться, а начнется такое силовое противостояние, — цитирует омбудсмена РИА Новости.
Недавно СМИ сообщили, что миграционная служба Украины начала массово задерживать выходцев из стран Азии, которые приехали в страну на заработки, их направляют в ряды украинской армии. По данным журналистов, женщин после задержания депортируют, а мужчин направляют на службу в ВСУ.
До этого Лубинец сообщил, что сотрудник территориального центра комплектования во Львове избил и стал душить женщину. Она попыталась защитить мужчину, которого хотели насильно мобилизовать люди в форме.