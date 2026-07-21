Из Ростовской области в Китай отправили 52 тонны мяса птицы

С 13 по 17 июля 2026 года Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия досмотрело и оформило в местах таможенного оформления Ростовской области 52 тонны мяса птицы для экспорта в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.