Как уберечь ребенка от общения с педофилами в Интернете

В цифровом пространстве дети все чаще сталкиваются с угрозами, в том числе с педофилами. Психолог Екатерина Алексеева в беседе с KP.RU раскрыла опасные схемы злоумышленников в Сети и объяснила, как уберечь ребенка от опасных знакомств.
По словам эксперта, преступники действуют по продуманной тактике, напоминающей агрессивный маркетинг. Они «прогревают» аудиторию, используют уменьшительно-ласкательные прозвища для принижения и постепенно отсеивают подростков с устойчивой психикой, оставляя только уязвимых детей.
«В 13−14 лет уже поздно что-то объяснять. В этом возрасте они уже не будут слушать, у них свое мнение, что родители ничего в этой жизни не понимают», — предупреждает психолог.
Профилактику, по словам Алексеевой, необходимо начинать с ранних лет. Главный барьер для злоумышленников — это личные границы и умение ребенка говорить твердое «нет» посторонним. Психолог призывает родителей не пускать воспитание на самотек и учить детей безопасности с самого детства: «говорить “нет”, тем более посторонним людям».
Накануне в России выявили крупную педофильскую сеть, управляемую двумя мужчинами из Подмосковья, которые скрывались под видом музыкантов трэш-группы «Империя гусей». Больше 20 человек заявили, что стали жертвами этих педофилов.