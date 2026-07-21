На Дону в партии сухофруктов из Таджикистана нашли живую восточную плодожорку

Восточная плодожорка — карантинный вредитель, широко распространенный в азиатских странах. Ее гусеницы повреждают плоды семечковых и косточковых культур: яблони, груши, айвы, персика, абрикоса, сливы, вишни, а также боярышника, кизила, шиповника и рябины. Пораженные плоды созревают неравномерно, желтеют и быстро загнивают. Вредитель способен уничтожить значительную часть урожая за сезон, а при хранении и транспортировке существенно снизить товарные качества фруктов.