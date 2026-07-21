Пресноводных медуз нашли в затопленном карьере Нижегородской области

В одном из озёр Нижегородской области, представляющем собой затопленный карьер, фридайверы команды SL сделали сразу две примечательные находки: фрагменты грузовика ГАЗ‑66 и колонию пресноводных медуз. Участники погружения поделились подробностями о том, какая необычная жизнь скрывается в глубинах этого водоёма. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Подводный мир с командой SL».
На отметке примерно в три метра под водой дайверы заметили небольших медуз. Эксперты идентифицировали их как представителей вида Craspedocusta sowerbii — это пресноводные организмы, ведущие хищный образ жизни. Рацион этих медуз состоит из микроскопических ракообразных и планктона. При этом для человека они не несут угрозы.
Ещё одной находкой на дне так называемого «медузного озера» стали остатки автомобиля — на глубине покоятся фрагменты культового грузовика ГАЗ‑66, хорошо известного своей проходимостью и историей эксплуатации.
Ранее на дне озера в Нижегородской области нашли старинные объекты.