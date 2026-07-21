Пресноводных медуз нашли в затопленном карьере Нижегородской области

В одном из озёр Нижегородской области, представляющем собой затопленный карьер, фридайверы команды SL сделали сразу две примечательные находки: фрагменты грузовика ГАЗ‑66 и колонию пресноводных медуз. Участники погружения поделились подробностями о том, какая необычная жизнь скрывается в глубинах этого водоёма. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Подводный мир с командой SL».