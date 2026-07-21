Журналист Кастильо: Месси уходит из сборной Аргентины после ЧМ-2026

Форвард французской команды Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026. Этого результата он добился после окончания финальной игры между сборными Испании и Аргентины. В восьми матчах на счету спортсмена 10 голов. После него идет Лионель Месси, который забил девять раз, но не отличился в финальной встрече.