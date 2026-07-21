Журналист Кастильо: Месси уходит из сборной Аргентины после ЧМ-2026

Капитан аргентинской сборной по футболу Лионель Месси после финального матча чемпионата мира — 2026 объявил товарищам по команде, что эта игра стала для него последней в составе национальной сборной. Об этом заявил журналист Эрнан Кастильо.
— Футболист произнес эмоциональную речь в раздевалке перед финалом ЧМ-2026, объявив о том, что эта встреча стала для него заключительной в составе «альбиселесте», — написал журналист на своей странице в социальной сети Х.
19 июля Лионель Месси заплакал после поражения своей сборной в финале чемпионата мира по футболу от Испании. При этом технический комитет ФИФА провел заседание, в ходе которого было принято решение о том, что Лионель Месси получит «Золотой мяч», независимо от исхода финала.
Форвард французской команды Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026. Этого результата он добился после окончания финальной игры между сборными Испании и Аргентины. В восьми матчах на счету спортсмена 10 голов. После него идет Лионель Месси, который забил девять раз, но не отличился в финальной встрече.