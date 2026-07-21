Красноярец пьяным катался на мощном моноколесе и попал в больницу (видео)

«Прибывшие инспекторы заметили у водителя признаки опьянения. Алкотестер показал 0,164 мг/л даже спустя несколько часов после происшествия. Мужчина признался, что выпивал перед поездкой. Также выяснилось, что мощность двигателя моноколеса превышает 250 Вт, поэтому по закону оно приравнивается к мопеду», — рассказали в ГАИ.