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Красноярец пьяным катался на мощном моноколесе и попал в больницу (видео)

Сотрудники красноярского полка ДПС привлекли к ответственности нетрезвого водителя моноколеса, который угодил в ДТП и был госпитализирован.

Сотрудники красноярского полка ДПС привлекли к ответственности нетрезвого водителя моноколеса, который угодил в ДТП и был госпитализирован.

Все случилось в минувшие выходные на 46 км автодороги Р-257 «Енисей» — мужчина не справился с управлением и получил серьезные травмы. Очевидцы доставили его в больницу.

«Прибывшие инспекторы заметили у водителя признаки опьянения. Алкотестер показал 0,164 мг/л даже спустя несколько часов после происшествия. Мужчина признался, что выпивал перед поездкой. Также выяснилось, что мощность двигателя моноколеса превышает 250 Вт, поэтому по закону оно приравнивается к мопеду», — рассказали в ГАИ.

За езду в нетрезвом виде в отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривающей штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.

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