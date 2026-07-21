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Минобороны не зафиксировало атак дронов на Волгоградскую область 21 июля

Волгоградская область избежала атак вражеских БПЛА ночью 21 июля. По.

Волгоградская область избежала атак вражеских БПЛА ночью 21 июля. По данным Минобороны, всего было перехвачено и уничтожено 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Между тем, напомним, ночью в Волгоградской области объявляли ракетную опасность. Работали сирены, жители сообщали о взрывах, а Росавиация закрывала аэропорт Волгограда. О результатах работы ПВО в волгоградском регионе пока ничего не известно.

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