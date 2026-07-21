ПВО ночью сбила 209 украинских БПЛА над регионами РФ, Азовским и Черным морями

Российские силы противовоздушной обороны минувшей ночью уничтожили 209 украинских беспилотников, которые хотели атаковать цели на территории России. Об этом сообщило Минобороны.
Так, ПВО сбила БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Рязанской областями.
Кроме того, дроны были перехвачены над Московским регионом.
Наконец, российские военные уничтожили БПЛА над Ростовской областью, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
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