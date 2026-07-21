Европа нагревается вдвое быстрее мира: названы последствия для экономики стран

Аномальная жара в Европе грозит региону мощным экономическим шоком. Как пишет Bloomberg, экстремальные температуры снижают производительность, наносят ущерб промышленности и уже унесли более 13 тысяч жизней.
Европа нагревается вдвое быстрее среднемировых показателей. До 2050 года странам Евросоюза предстоит ежегодно тратить около 70 млрд евро на защиту от последствий повышения температуры. Allianz оценивает потери Германии до 2030 года в 130 млрд долларов, Франции — в 240 млрд.
«Исследование Allianz показало, что жара создает обратную связь, при которой ожидаемая доходность капитала снижается, инвестиции падают, а производственные мощности сокращаются. Это приводит к стагфляции, которая может быстро обернуться кошмаром для политиков, пытающихся сохранить стабильность в крупнейших экономиках Европы», — говорится в публикации.
Ранее была названа причина аномальной жары в Европе. Преподаватель физической географии и климатических рисков университета Камерино Массимилиано Фаццини объяснил, что экстремальные температуры вызваны смещением привычного океанического антициклона, который был вытеснен субтропическими антициклонами из пустынь.