Европа нагревается вдвое быстрее мира: названы последствия для экономики стран

«Исследование Allianz показало, что жара создает обратную связь, при которой ожидаемая доходность капитала снижается, инвестиции падают, а производственные мощности сокращаются. Это приводит к стагфляции, которая может быстро обернуться кошмаром для политиков, пытающихся сохранить стабильность в крупнейших экономиках Европы», — говорится в публикации.