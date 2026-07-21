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Куртка звезды НБА из секонд-хенда за один вечер подорожала с 3 долларов до 90 тыс

Устроители аукциона рассчитывали выручить в два раза больше.

Источник: Клопс.ru

Куртку от спортивного костюма, которую центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Уилт Чемберлен носил во время финальной серии НБА 1972 года, продали на аукционе Sotheby’s за 89,6 тыс. долларов.

19-летний Куинн Браун обнаружил раритетную вещь в январе 2026 года в общей корзине одного из секонд-хендов в городе Портленд и купил её за 3 доллара и 7 центов. Когда парень опубликовал фото куртки на своей странице в соцсетях, с ним связались представители аукционного дома и предложили выставить её на торги. Эксперты предполагали, что одежда уйдёт с молотка за 150−250 тыс. долларов. Всего было сделано 48 ставок.

В Нью-Йорке скелет тиранозавра рекс, которого прозвали Гас, продали за рекордные 50,1 млн долларов США, в два раза дороже, чем ожидали выручить.

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