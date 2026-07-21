Куртка звезды НБА из секонд-хенда за один вечер подорожала с 3 долларов до 90 тыс

19-летний Куинн Браун обнаружил раритетную вещь в январе 2026 года в общей корзине одного из секонд-хендов в городе Портленд и купил её за 3 доллара и 7 центов. Когда парень опубликовал фото куртки на своей странице в соцсетях, с ним связались представители аукционного дома и предложили выставить её на торги. Эксперты предполагали, что одежда уйдёт с молотка за 150−250 тыс. долларов. Всего было сделано 48 ставок.