В ЗАТО Фокино возобновили подачу воды в жилые дома

По словам министра, в течение суток система будет наполняться водой, и уже к вечеру водоснабжение постепенно начнет возвращаться в квартиры жителей. Он принес извинения за доставленные неудобства и заверил, что подвоз воды будет продолжаться до тех пор, пока все дома не будут полностью обеспечены водопроводной водой.