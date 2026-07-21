В ЗАТО Фокино возобновили подачу воды в жилые дома

В ЗАТО Фокино возобновили подачу воды, которая была приостановлена из-за загрязнения Волчанецкого водохранилища после обильных осадков. Об этом сообщил министр ЖКХ Приморского края Алексей Першин, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам министра, в течение суток система будет наполняться водой, и уже к вечеру водоснабжение постепенно начнет возвращаться в квартиры жителей. Он принес извинения за доставленные неудобства и заверил, что подвоз воды будет продолжаться до тех пор, пока все дома не будут полностью обеспечены водопроводной водой.
Напомним, что подача воды была остановлена
Ранее «КП» писала, что жители ЗАТО Фокино испытывают проблемы с водой из-за прошедших осадков.