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Следователи проводят проверку из-за смертельного пожара в Сергаче

19 июля в жилом доме на улице Лизы Чайкиной погиб мужчина.

Источник: Живем в Нижнем

Процессуальную проверку организовали в Сергаче из-за смертельного пожара, который произошел 19 июля. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

По предварительной информации, в минувшее воскресенье загорелась квартира жилого дома на улице Лизы Чайкиной. Когда огонь удалось потушить, на месте происшествия пожарные обнаружили тело 52-летнего мужчины.

Для установления причин трагедии проведут пожарно-техническую экспертизу. Над выяснением обстоятельств случившегося работают специалисты органов правопорядка.