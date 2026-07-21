Следователи проводят проверку из-за смертельного пожара в Сергаче

Процессуальную проверку организовали в Сергаче из-за смертельного пожара, который произошел 19 июля. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.
По предварительной информации, в минувшее воскресенье загорелась квартира жилого дома на улице Лизы Чайкиной. Когда огонь удалось потушить, на месте происшествия пожарные обнаружили тело 52-летнего мужчины.
Для установления причин трагедии проведут пожарно-техническую экспертизу. Над выяснением обстоятельств случившегося работают специалисты органов правопорядка.