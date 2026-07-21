В Ачинском центре материнства и детства обновили эндоскопический кабинет

Оборудование приобрели при софинансировании из краевого бюджета по программе «Развитие здравоохранения». Обновление стало частью модернизации Ачинского центра. В этом году для паллиативной помощи закупают оборудование более чем на 3,4 млн рублей. Еще свыше 60 млн рублей по нацпроекту «Семья» направили на оснащение перинатального центра. Также в учреждении обновили кровлю корпуса № 3 и модернизировали вентиляцию в кабинете рентгенодиагностики.