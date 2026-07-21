В Ачинском центре материнства и детства обновили эндоскопический кабинет

В Ачинском межрайонном центре охраны материнства и детства № 2 заработал обновленный эндоскопический кабинет. Его оснастили современным оборудованием экспертного класса, сообщили в минздраве Красноярского края.
Кабинет находится в детском стационаре. Для него закупили специальные насадки для гастроскопов и колоноскопов. Это позволит врачам точнее проводить исследования, а маленьким пациентам легче переносить процедуры.
«Новое оборудование существенно повышает точность диагностики. Это позволяет врачам быстрее принимать верные решения, минимизировать риски ошибок и подбирать оптимальную тактику лечения, что напрямую влияет на скорость выздоровления маленьких пациентов. Кроме того, расширение технической базы дает возможность увеличить пропускную способность кабинета», — сообщили в центре.
Оборудование приобрели при софинансировании из краевого бюджета по программе «Развитие здравоохранения». Обновление стало частью модернизации Ачинского центра. В этом году для паллиативной помощи закупают оборудование более чем на 3,4 млн рублей. Еще свыше 60 млн рублей по нацпроекту «Семья» направили на оснащение перинатального центра. Также в учреждении обновили кровлю корпуса № 3 и модернизировали вентиляцию в кабинете рентгенодиагностики.