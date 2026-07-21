Белорусы пожаловались Лукашенко на платный отдых возле водохранилища

В сюжете обратили внимание на принципиальное правило: предприниматели арендуют не акваторию, а участки лесного фонда. Вода в Беларуси является государственной собственностью и доступ к ней не может быть ограничен. Кроме того, договорами аренды предусмотрено, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда, который они арендуют. Однако могут быть ограничены въезд транспорта, разведение костров и установка палаток.