Белорусы пожаловались Лукашенко на платный отдых возле водохранилища

Белорусы пожаловались президенту Беларуси Александру Лукашенко на платный отдых возле Вилейского водохранилища. Подробности рассказали в программе «В понедельник дойдет до Лукашенко» на «Беларусь 1».
Так, житель Молодечно Александр возмутился, что на Вилейском водохранилище, где он отдыхал всю жизнь, теперь сделали зоны отдыха и берут по 17 рублей с человека за отдых. А минчанка Ольга осталась недовольна палаточным отдыхом в кемпинге, заплатив 540 рублей.
Пользователи в соцсетях, с одной стороны, отмечают, что пляжные зоны стали чище благодаря кемпингам, а другие обвиняют власти в нехватке мест отдыха на природе в жару. В целом, пользователи соглашаются, проблема — по всей Беларуси.
В сюжете обратили внимание на принципиальное правило: предприниматели арендуют не акваторию, а участки лесного фонда. Вода в Беларуси является государственной собственностью и доступ к ней не может быть ограничен. Кроме того, договорами аренды предусмотрено, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда, который они арендуют. Однако могут быть ограничены въезд транспорта, разведение костров и установка палаток.
Таким образом пройти к воде, загорать и купаться можно бесплатно. Отдыхающие, которые пользуются услугами кемпинга, платят за аренду лесопользования и поддержание чистоты на территории.
После жалобы президенту на ситуацию на Вилейском водохранилище арендаторы проходят внеплановую проверку Вилейского лесхоза. Сообщается, что сейчас в акватории участки для аренды предоставлены 23 арендаторам, из них 18 — вдоль береговой линии Вилейского водохранилища и пять вдоль рек Вилии и Нарочанки.
Что касается минчанки Ольги, которая за услуги кемпинга на три семьи заплатила 540 рублей, то ее расстроили условия — машину не дали запарковать, на территории было грязно, а рядом с местом отдыха обнаружились осиные гнезда.
В Минлесхозе рассказали, что на данный момент в Беларуси право лесопользования реализовано 140 юрлицами и ИП, у которых в аренде находится 1680 гектаров. Данные участки в основном располагаются в рекреационно-оздоровительных и защитных лесах.
— В случае выявления фактов нарушения арендаторами требований законодательства они привлекаются к административной ответственности (ч.3 ст. 16.16 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях), — подчеркнул начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Александр Угрин.
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