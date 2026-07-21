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Число погибших при крушении парома в Гайане увеличилось до 27

Минимум 27 пассажиров погибли при крушении парома MV Barima у побережья Гайаны. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил премьер-министр государства Марк Филлипс.

Минимум 27 пассажиров погибли при крушении парома MV Barima у побережья Гайаны. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил премьер-министр государства Марк Филлипс.

Специалистами экстренных служб были спасены 69 человек, еще 83 все еще числятся пропавшими без вести. Власти расширили зону поисков с 400 до 1070 квадратных километров.

— Наша главная задача — найти людей. Мы все еще надеемся, — цитирует Филлипса издание Agence France-Press (AFP).

По предварительным данным, судно следовало из Джорджтауна в Порт-Кайтума. Поисково-спасательная группа смогла обнаружить MV BARIMA после того, как находящиеся на борту зажгли сигнальные ракеты.

Другой инцидент произошел летом 2025 года года во Вьетнаме. По меньшей мере 38 человек погибли в результате крушения туристической яхты. Спасателям удалось сохранить жизнь 12 человек.

Кроме того, 29 мая вблизи курорта Мармарис затонуло прогулочное судно, на борту которого находились 110 пассажиров. Всех туристов и экипаж благополучно эвакуировали на другие суда, никто не пострадал.