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КСИР атаковал дата-центр Amazon в Бахрейне в ответ на удар США по АЭС

В ночь на 19 июля США атаковали иранскую АЭС «Дарховейн».

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на дата-центр американской компании Amazon в Бахрейне. Как отмечается в сообщении КСИР, удар стал ответом на атаку США по иранской АЭС «Дарховейн».

В заявлении говорится, что удар был нанесен несколькими крылатыми ракетами по инфраструктуре дата-центра Amazon, объект уничтожен.

Строящаяся иранская АЭС на юго-западе страны была атакована Вооруженными силами США в ночь на 19 июля. Этот удар стал новым витком эскалации американо-иранского конфликта, который фактически возобновился 8 июля, когда Вашингтон впервые после подписания меморандума с Тегераном нанес серию ударов по Ирану. Поводом было названо нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия.

Ранее хозяин Белого дома пригрозил Ирану «многократным возмездием». По словам Трампа, Тегеран ждет ответ за каждого убитого военного.

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