КСИР атаковал дата-центр Amazon в Бахрейне в ответ на удар США по АЭС

Строящаяся иранская АЭС на юго-западе страны была атакована Вооруженными силами США в ночь на 19 июля. Этот удар стал новым витком эскалации американо-иранского конфликта, который фактически возобновился 8 июля, когда Вашингтон впервые после подписания меморандума с Тегераном нанес серию ударов по Ирану. Поводом было названо нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия.