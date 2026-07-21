Казанская церковь. Как имя Рериха спасло храм-усыпальницу Каменских в Перми

В самом центре Перми, за шумными улицами, находится Успенский женский монастырь. Его жемчужина — небольшой кирпичный храм с луковичной главой. Казанская церковь, построенная как фамильная усыпальница купцов Каменских, была обречена на снос. Но её спасли майолики — керамические панно, которые искусствоведы связывают с именем всемирно известного художника Николая Рериха. Их признали уникальными, и церковь осталась стоять. Так имя художника спасло храм.
Церковь Казанской иконы Божией Матери при Успенском монастыре.
(Казанская церковь, Церковь иконы Казанской Божией матери, храм-усыпальница Каменских).
Адрес: Пермь, ул. Плеханова, 39.
Настоятельница Успенского монастыря: игумения Мария (Яковлева).
Трудно представить, но полтора века назад на месте оживлённого перекрёстка улиц Екатерининской, Плеханова (Биармской) и Ленина (Покровской) шумел сосновый бор.
Как вспоминали современники, пермяки любили сюда собираться летом для гулянья — «здесь на славу задавались балы с музыкой, с иллюминациями и фейерверками».
Среди деревьев стояла Барановская заимка — усадьба с летним домом, увенчанным шатром, напоминавшим колокольню, двумя флигелями и хозяйственными постройками.
Дача не раз переходила из рук в руки, пока в 1872 году её не выкупили купцы-пароходчики братья Фёдор и Григорий Каменские, чтобы устроить здесь женскую обитель.
Они приспособили один из домов усадьбы под церковь, пристроив алтарь и корпус для сестёр. Так в 1873 году появилась первая, ещё деревянная Казанская церковь. Её освятили в праздник Покрова Богородицы (1 октября — по старому стилю, 14 октября — по-новому), именно эта дата считается днем основания Успенского женского монастыря.
Настоятель Казанского храма протоиерей Григорий Остроумов произнёс тогда слова, которые сегодня кажутся пророческими: «Этот храм станет местом, где Богородица будет незримо пребывать вечно».
Вокруг церкви быстро вырос большой женский монастырь, обнесённый крепостной стеной. Со временем обитель разрослась до целого городка. 12 гектаров — огромный квартал между Екатерининской, Биармской и Покровской!
Здесь появились и другие храмы: вслед за Казанской церковью построили огромный пятикупольный Успенский собор (начал строиться в 1874 году, освящён в 1879), вмещавший до трёх тысяч богомольцев, деревянную церковь Жён-Мироносиц (1906) на монастырском кладбище, часовню, посвящённую 300-летию Дома Романовых (по некоторым данным, 1913 г.) в северо-восточном углу монастырской усадьбы.
Выросли жилые корпуса для сестёр, трапезная, приют для сирот, больница, богадельня, мастерские (сёстры обеспечивали почти все пермские храмы свечами и просфорами). Открыли школу для девочек из всех сословий, их готовили к поступлению в Мариинскую гимназию (сейчас это здание ПГАТУ на Петропавловской, 23), одну из лучших в России.
Всего — около двух десятков каменных и деревянных строений.
Деревянная Казанская церковь простояла 32 года.
В 1905 году Иван Григорьевич Каменский, сын одного из основателей, решил построить на её месте каменный храм — в память о своей матери Наталье Стефановне.
Иван Григорьевич был человеком незаурядным: выпускник Московского (получил степени по химии и экономическим наукам) и Боннского университетов (доктор философии), член Государственного совета от Пермского губернского земства. Он управлял семейными предприятиями, занимался благотворительностью. Большую часть времени жил в Суксуне, в 135 км от Перми.
Его семья имела прочные связи с Санкт-Петербургом и Москвой, близко общалась с выдающимися художниками той эпохи — в те времена они нередко проектировали и храмы. Николай Рерих создал иконостас для Казанской церкви, Сергей Вашков — главный художник фирмы Оловянишниковых — работал над декоративным убранством. Михаил Нестеров написал «Распятие» для Успенского собора. В круг общения Каменских входил и Виктор Васнецов — его тоже считают возможным проектировщиком храма.
Документов, которые бы точно называли имя архитектора, не сохранилось. Однако исследователи всё чаще сходятся во мнении, что автором проекта мог быть Владимир Покровский — известный зодчий, соратник Рериха (см. рубрику «Архитектурная загадка»). Стройкой руководил инженер Юлиан Скавронский, выпускник Петербургского института гражданских инженеров.
Новый каменный храм заложили 1 мая 1905 года. Он решён в духе древнерусского зодчества: мощные контрфорсы, луковичный купол, звонница. Искусствоведы единодушно относят его к лучшим образцам неорусского стиля на Урале. Освящение состоялось 12 октября 1908 года.
В январе 1918 года большевики приняли декрет об отделении церкви от государства, лишавший церковные организации права владеть собственностью. В 1920-м монастырь был закрыт, к этому времени в обители подвизалось около 250 сестёр.
Большая часть имущества была разграблена, здания национализированы, их передали разным ведомствам, а сестёр разогнали.
Успенский собор разрушили. Храм Жён Мироносиц и монастырское кладбище сравняли с землёй — на этом месте (храма и частично кладбища) сейчас гимназия № 4 им. братьев Каменских.
Вместо Романовской часовни, которая стояла на перекрёстке нынешних улиц Ленина и Плеханова, — жилые дома.
Сбывалось пророчество протоиерея Остроумова. Из всего монастырского ансамбля уцелела только Казанская церковь (пусть не деревянная, но каменная). Вместе с ней до наших дней сохранились лишь игуменский и трапезный (ныне — сестринский) корпуса.
Впрочем, сама церковь не раз оказывалась под угрозой уничтожения.
Вначале в ней были размещены мастерские колонии для малолетних преступников, затем её превратили в авторемонтную мастерскую — ради въезда машин при этом разобрали часть стены. Позже здесь был продуктовый склад.
На территории монастыря в 1967-м году начали строить медсанчасть № 5 (принадлежала сначала заводу им. Дзержинского, после 2000-х — городу). И Казанский храм тогда тоже попадал под снос.
Но годом раньше в газете «Молодая гвардия» вышла нашумевшая статья Анатолия Королёва и Леонида Юзефовича, которые приписали майоликовые панно на фасадах Николаю Рериху. Шумиха привлекла московских экспертов. Комиссия не подтвердила авторство Рериха, но признала панно уникальными — «не имеющими аналогий в русском искусстве» — и заявила, что они стоят дороже всей строящейся больницы. Проект застройки пересмотрели — храм сохранили.
Сегодня на месте Успенского собора стоит 4-этажный корпус больницы. Долгое время здесь находился родильный дом № 2 («Аистёнок»).
В 2013 году по инициативе Пермской епархии в этом здании была открыта Елизаветинская больница, названная так в честь Великой княгини Елизаветы Фёдоровны, которая посещала монастырь дважды.
А на территории бывших монастырских корпусов и монашеского кладбища рядом с Казанской церковью, располагается двухэтажное здание поликлиники, входящее в структуру городской клинической поликлиники № 4 (ул. Екатерининская, 224).
В 1974 году церковь получила статус памятника республиканского (РФСР) значения. В 1985-м её передали краеведческому музею — за реставрацию взялись специалисты Пермских специальных научно-реставрационных мастерских. Восстановили купол и звонницу, но на этом работы остановились.
Обитель возродили в 1993-м. Первой настоятельницей стала игумения Мария (Воробьёва) — уроженка Перми, в миру — врач, кандидат медицинских наук. Она руководила монастырём 30 лет.
Поначалу насельницам негде было молиться: вернули только первый этаж трапезного корпуса. На службы ездили через весь город, в Успенский храм на Егошихинском кладбище. Затем монастырю передали Никольскую церковь в Кольцово с землёй для подворья. А весной 1995 года — и Казанский храм. В 2000 году на нём появилась звонница, началась реставрация майоликовых панно.
Через год (в 2001 году) вернули полуразрушенный игуменский корпус — там, где долгое время располагалась больничная прачечная, сейчас музей, библиотека и аудитории для катехизаторских курсов для взрослых.
В монастырском корпусе, построенном в 2010—2015 годах, на втором этаже освятили храм во имя апостола Иоанна Богослова. На первом этаже здания разместились классы воскресной школы, где занимаются больше 200 детей.
В наши дни на улице Екатерининской, на территории, принадлежавшей раньше Успенскому монастырю, поставили часовню в память о братьях Каменских. Она появилась здесь в 2021 году.
Внутри — гранитный крест Алексея Григорьевича Каменского (1849—1906), сына одного из основателей монастыря и брата Ивана Григорьевича. Крест нашли в 2006-м при строительных работах. Рядом — мемориальная доска с именами погребённых на монастырском кладбище и стенды с рассказами об истории обители и династии Каменских.
Сегодня в монастыре живут более сорока сестёр. Половина из них — на подворье в Кольцово, где держат коровник, птичник, огород и пасеку.
Сёстры несут разные послушания: поют на клиросе, пекут просфоры, шьют облачения, вышивают плащаницы и хоругви, работают в трапезной, ухаживают за цветами.
Территория монастыря утопает в зелени — здесь разбиты клумбы, которые сёстры бережно обновляют каждый сезон.
В монастырской пекарне пекут булочки и пироги, делают конфеты ручной работы, которые продают в трапезной-кофейне. Сюда может зайти любой желающий.
В обители не умолкает чтение Неусыпаемой Псалтири — монахини молятся о городе и его жителях круглые сутки, как это делали их предшественницы.
«Аще не Господь сохранит град, всуе бде стрегий» (Пс. 126), — приводит слова из Библии настоятельница игумения Мария (Яковлева). «Если Господь не сохранит город, напрасно бодрствуют охраняющие его». То есть любые человеческие усилия — строительство дома или защита города — будут тщетными, если не будет благословения и помощи Господа. Потому раньше так тщательно пеклись о том, чтобы в каждом городе и селении были молитвенники, а для этого основывались монастыри.
Казанская церковь сейчас — действующий храм и одна из главных достопримечательностей Перми. Сюда приходят помолиться, приезжают туристы, приносят цветы к памятнику Великой княгини Елизавете Фёдоровне — Святой Елисавете. История этой церкви — история веры, оказавшейся сильнее времени.
ГЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ.
Майоликовые панно.
Два майоликовых панно на здании — одни из главных художественных ценностей храма. Панно «Спас Нерукотворный» на северной стене и «Казанская икона Божией Матери» на алтарной апсиде выполнены в редкой технике.
Исследователи по-прежнему считают вероятным автором этих майолик Николая Рериха, создавшего для храма и иконостас. Они были заказаны через архитектора Александра Стаборовского в мастерской уроженца Пермской губернии Петра Ваулина в Кикерино под Петербургом. Восстановленные в 2000-х после долгих лет запустения, они сегодня вновь радуют глаз прихожан и туристов.
Икона Божией Матери «Скоропослушница».
В Казанском храме есть образ, к которому люди издавна обращались с самыми различными просьбами. По преданию, богородица сама дала название этой иконе — «Скоропослушница», обещав скорую помощь и исполнение прошений всем, кто с верой будет к ней прибегать.
Перед этим образом верующие молятся об исцелении от болезней, семейном благополучии, рождении детей. Просят о помощи в опасных обстоятельствах, защите от врагов и недоброжелателей, об освобождении из плена, избавлении от ложных обвинений, об утешении и наставлении на путь, угодный богу. Икона прпп. Кирилла и Марии с частицами мощей.
На правом клиросе в Казанском храме находится икона родителей всемирно известного святого — преподобного Сергия Радонежского. Святые Кирилл и Мария прожили в счастливом супружестве долгое время и воспитали достойных детей. Их просят о том, чтобы семейная жизнь была слаженной, чтобы правильно воспитать детей. Обращаются к ним и когда дети болеют. И о том ещё молятся, чтобы была устроенной старость.
Икона вмч. Пантелеимона Целителя с частицей мощей.
К святому Пантелеимону обращаются с молитвой об исцелении как от телесных, так и от душевных болезней. Молятся ему и об оставлении грехов, которые часто являются причиной различных недугов.
Икона свт. Луки Крымского с частицей мощей.
Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) — известный хирург, который жил совсем недавно — в прошлом веке. В разгар гонений на православную церковь (1923 г.) он принял священный сан, не оставляя при этом врачебную деятельность. За свои научные открытия получил Сталинскую премию. Находясь в ссылках, проводил сложнейшие операции, в том числе и на глазах, в совершенно неприспособленных условиях, не имея под руками хирургических инструментов.
К нему обращаются с просьбами об исцелении болезней, в том числе онкологических, при болезнях глаз. Особенно молятся свт. Луке перед сложными операциями, «чтобы Господь просветил ум и благословил руки лечащих врачей».
Врачи, медсёстры и студенты-медики просят святого врача о даровании мудрости, терпения и сил в их нелёгком труде, а также о помощи в профессиональном становлении.
Целокупные мощи священномученика Петра Вяткина.
В 2024 году по благословению главы Пермской митрополии Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, монастырю передали целокупные мощи священномученика Петра Вяткина, расстрелянного в 1918 году. Он был миссионером, обращавшим старообрядцев в православие. Он приютил в своём доме бывшего офицера, осуждённого ревкомом, и был казнён вместе с ним. Верующие приходят к его мощам с просьбами о помощи в нуждах и заступлении в сложных жизненных ситуациях. Это единственные обретённые мощи среди прославленных священномучеников-единоверцев. Сегодня они покоятся в храме Иоанна Богослова на территории монастыря.
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЬНИЦЫ.
«Всё решается на Небесах».
Игумения Мария (Яковлева), настоятельница Пермского Успенского женского монастыря:
«Каждый раз, когда я захожу в Казанский храм, то вспоминаю страшные фотографии 1960-х годов: храм был без глав, без звонницы, с пробитым ликом Божией Матери. И понимаю — это чудо, что он стоит. Храм спасли майолики, но не только они — его сберегли молитвы многих людей. Монастырь был основан как миссионерский, и сегодня мы продолжаем это дело: просвещаем, учим, помогаем людям обрести Истину — православную веру. Мы чувствуем, что Господь ведёт нас, и это даёт силы продолжать восстановление обители. Всё решается на Небесах, а наша задача — верить и трудиться».
А ЗНАЛИ ЛИ ВЫ?
7 интересных фактов про Успенский монастырь.
1. Дочь миллионера ушла в монастырь.
Ирина Фёдоровна Каменская, дочь пермского купца Фёдора Кузьмича, одного из основателей Успенской обители, отказалась от богатства и светских перспектив, уйдя в Нижегородский Крестовоздвиженский женский монастырь. Там она приняла постриг с именем Илиодора.
Отец Фёдор и дядя Григорий, часто бывавшие в Нижнем Новгороде по торговым делам, посещали её в обители. Видя её иноческий подвиг, братья прониклись желанием создать подобный монастырь и в Перми.
Именно из Крестовоздвиженского монастыря в Пермь в 1873 году приехали монахини Руфина (в миру Павла Семёновна Брезгун) и Нина (в миру Софья Евграфовна Хвальковская). Обе — дворянского происхождения, прибыли помогать обустраивать монастырскую жизнь и впоследствии стали настоятельницами монастыря. К тому моменту пермская община уже насчитывала около 25 человек.
2. Первая игумения стала настоятельницей по жребию.
В 1873 году, когда встал вопрос о том, кто поедет из Нижегородского Крестовоздвиженского монастыря в далёкую Пермь создавать новую обитель, желающих среди сестёр не оказалось. Тогда бросили жребий. Он пал на 50-летнюю монахиню Руфину (Павлу Брезгун). Уроженка Ярославской губернии, дворянка, она с юных лет стремилась к монашеской жизни и подвизалась в нескольких обителях. Будущая первая настоятельница Успенского монастыря считала себя недостойной, но покорилась воле Божией. С этого времени и до самой кончины в 1907 году мать Руфина управляла Пермским Успенским монастырём, превратив его в одну из самых благоустроенных обителей Урала.
3. Здесь хранится кресло основательницы приюта для сирот в Китае.
В музее игуменского корпуса хранится резное деревянное кресло игумении Руфины (в миру Ольги Андреевны Кокоревой). Она родилась в Перми в 1872 году в семье крупного промышленника. С 8 лет воспитывалась в Успенской обители в Перми. В 1911 году она приняла постриг с именем Руфина и возглавила Чердынский Иоанно-Богословский монастырь. В Первую мировую войну открыла приют для детей погибших солдат.
После революции эмигрировала в Китай. В Харбине основала Богородице-Владимирский монастырь и Ольгинский приют для девочек-сирот, которых ласково называли «приютяночками». Позже обитель перевели в Шанхай. Игумения Руфина скончалась 28 августа 1937 года. Её воспитанницы разъехались по всему миру, продолжая дело милосердия. А кресло, принадлежавшее ей в Чердынском монастыре, позже перевезли в Пермь, в Успенский монастырь — туда, где начался её путь.
4. Из кирпичей Успенского собора строили баню.
После разрушения Успенского собора его кирпич, по свидетельству старожилов, использовали для строительства городской бани на улице Ленина. В народе иронизировали: «Производство кирпича по рецепту Ильича». Сегодня в здании на Ленина, 76 находится торговый центр «Бизнес-галерея», баня сохранилась лишь на втором этаже.
Фундамент главного храма обители, по словам настоятельницы игумении Марии, сохранился во дворе Елизаветинской больницы; его местоположение точно определено по документам. На месте, где когда-то стоял престол, установлен поклонный крест. В монастыре не теряют надежды на восстановление собора.
5. Электрик пробил лик Богородицы и погиб.
Одна из самых известных монастырских легенд гласит: в 1930-х, когда постройки обители отошли воинской части, электрик, прокладывая проводку в здании Казанской церкви, просверлил отверстие прямо в лике Богоматери на майоликовом панно.
По свидетельству очевидцев, вскоре он погиб.
В народе говорили: «Бог поругаем не бывает».
Схожая история связана и с образом Спаса на противоположной стене. Его регулярно замазывали штукатуркой, но та осыпалась, снова открывая лик, — и так повторялось из раза в раз.6. Алтарь Казанской церкви «открылся» на Пасху.
В апреле 1995 года, когда Казанскую церковь вернули монастырю, алтарный проём был наглухо заложен кирпичом — при советской власти храм перестраивали под хозяйственные нужды. Несколько дней пытались разобрать кладку — безуспешно. Наступала Великая суббота, до Пасхи оставались считанные часы. Тогда игумения Мария (Воробьёва) собрала сестёр в храме и начала вслух читать Евангелие. Как рассказывают, именно в этот момент удалось пробить кирпичную кладку и открылся вход в алтарь. И на Пасху здесь отслужили первую литургию за 75 лет.
7. Иконостас Рериха не вернулся в храм.
По заказу Ивана Григорьевича Каменского Николай Рерих в 1907 году создал иконостас для Казанской церкви-усыпальницы. После революции иконостас разобрали, его части оказались в разных музеях. Одна из икон — «Архангел Гавриил» — долгие годы хранилась в Свердловске без указания авторства. Лишь в конце 1980-х годов иконе вернули имя Рериха.
Сегодня восстановленный иконостас целиком представлен в Пермской художественной галерее (см. рубрику «Экспонаты Пермской галереи»).
КАРТА МЕСТА.
Дорога к храму.
Как добраться от ж/д вокзала Пермь II: на автобусах № 74, 1, 67 до остановки «Улица Плеханова». Можно также дойти от вокзала пешком — дорога займёт около 20 минут.
Часы работы: Храм открыт ежедневно с 8:00 до 18:00. Божественная литургия — по воскресеньям в 8:00.
Телефон / сайт: 8 (342) 236−85−15/perm-obitel.ru.
Соцсети: vk.com/permobitel.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ.
● 1873 год — освящение первой деревянной церкви в честь Казанской иконы Божией Матери.
● 1905 год — закладка вместо деревянной церкви каменного храма-усыпальницы на средства Ивана Григорьевича Каменского, сына одного из основателей монастыря.
● 1908 год — освящение каменной церкви.
● 1918 год — национализация монастыря.
● 1921 год — здания бывшего монастыря переданы разным ведомствам (сельскохозяйственный факультет, воинская часть, автотракторная школа). Утварь и иконы в 1920 году переданы в Пермский научно-промышленный музей, а с 1922 года хранятся в Пермской художественной галерее.
● 1930-е — Казанскую церковь приспособили для авторемонтных мастерских. На территории бывшего монастыря располагались: психоневрологическая школа, школа глухонемых, школа умственного отсталых, д/сад, детская консультация, 11 жилых домов.
● 1960—1985 годы — здание использовалось как продуктовый склад Дзержинского райпищеторга.
● 1967 год — церковь собираются снести; статья в газете о майоликах Рериха спасает храм от сноса.
● 1974 год — храм получает статус памятника республиканского значения.
● 1985 год — здание церкви передают на баланс краеведческому музею, начинается реставрация.
● 1995 год — 17 апреля Казанскую церковь безвозмездно возвращают монастырю.
ЭКСПОНАТЫ ПЕРМСКОЙ ГАЛЕРЕИ.
Шедевры из Казанской церкви.
В одном из залов Пермской художественной галереи представлены подлинные вещи из Казанской церкви-усыпальницы Каменских. Это то, что удалось спасти после революции и передать в музейное собрание.
Надежда Беляева, президент Пермской художественной галереи:
«Над созданием храма работала группа мастеров. Среди них — архитекторы Владимир Покровский, Александр Стаборовский, художник Николай Рерих и главный художник Товарищества “П. И. Оловянишников и сыновья” Сергей Вашков, мастерская “О. О. Гольдвейн — П. К. Ваулин”. Каждый внёс свой вклад в уникальный ансамбль.
● Иконостас Николая Рериха (1907).
Одно из самых оригинальных произведений русской религиозной живописи начала XX века. Рерих разработал его образную и стилистическую программу, соединив традиции византийской, древнерусской и западноевропейской культур. В одноярусном иконостасе соединились три канонических яруса: местный, деисусный и праздничный. Художник написал иконы в сдержанной, глубокой гамме — красные, охристые, зелёные тона. Нимбы у Спаса — колоссальные, выпуклые, они создают игру света и тени. Фигуры святых словно вырезаны, углублены в золотой фон.
Рерих выстраивал композицию иконостаса вокруг иконы Казанской Богоматери из первого деревянного храма. Однако в 1920-е годы эта икона была, судя по всему, изъята и заменена другой, XVIII века.
В 2010-м году иконостас был отправлен на реставрацию в Санкт-Петербург. Восстановительные работы в течение нескольких месяцев вела целая команда лучших реставраторов иконописи, металла, дерева из ведущих музеев города. Средства на реставрацию были выделены фондом «Рериховское наследие».
Сегодня иконостас экспонируется целиком. Одна из его икон — «Архангел Гавриил» — в 1920-е годы была передана в художественный музей Екатеринбурга. Недавно музей передал её Пермской галерее на условиях временного хранения.
● Басменные оклады, церковная утварь, паникадило и семисвечник выполнены по эскизам Сергея Вашкова — главного художника фирмы Оловянишниковых. Архиепископ Антоний (Храповицкий) говорил о нём, что его имя встанет в ряд с Рублёвым и Ушаковым. Но после революции оно было забыто; возвращать его в историю искусства начали только в 1990-е годы.
● Запрестольный крест — двусторонний, восьмиконечный, украшен золочёной басмой. На лицевой стороне — «Распятие»; на обороте — «Моление о чаше», «Воскресение», «Сошествие во ад», «Снятие со креста», «Положение во гроб» и «Несение креста».
● Выносная икона — двусторонняя: на одной стороне «Богоматерь Знамение», на другой — святитель Николай.
● Дарохранительница — оригинальной формы, напоминающая шатровую деревянную церковь с цветными стёклами (красный, синий, зелёный, фиолетовый) и ажурным орнаментом. На лицевой стороне — «Спас Нерукотворный», на обратной — двустворчатая дверца с прорезным орнаментом.
Иконостас и утварь — это лишь часть того, что удалось сохранить. Многие вещи были утрачены. Но и то, что сохранилось, позволяет увидеть, как замысел Каменского воплотился в гармоничный ансамбль — уникальный для Перми и для всей России".
АРХИТЕКТУРНАЯ ЗАГАДКА.
Кто автор проекта Казанской церкви?
Газеты писали о церкви как о шедевре века: «Выстроенная в древнерусском стиле, небольшая каменная церковь… Вообще от всей обстановки храма веет русской стариной» («Пермские губернские ведомости»).
Долгие годы искусствоведы искали ответ на вопрос, кто же является автором Казанской церкви.
По стилю её приписывали Виктору Васнецову — слишком уж храм напоминал его работы в Абрамцеве. Спасская церковь в Абрамцеве, построенная Васнецовым в 1880-х годах, и пермская Казанская церковь — почти сёстры-близнецы. Та же луковичная глава, те же мощные стены, то же сходство с древнерусскими образцами. Однако никаких документальных подтверждений на сегодня по его авторству нет.
Вспоминали и Николая Рериха — ведь именно он создал для храма иконостас. Ему приписывают авторство майолик на храме, это, вероятно, указывает на его участие и в архитектурном замысле.
Кто же на самом деле стоял за созданием этого уникального храма?
Заказчиком и главным инициатором безусловно был Иван Григорьевич Каменский. Он и его племянница Вера Александровна финансировали строительство храма, это была память о предках и его матери, похороненной за алтарем.
Автором же проекта, вероятнее всего, выступил известный русский зодчий Владимир Покровский (1858—1922), один из выдающихся архитекторов модерна Рериха, работавший в неорусском стиле. Эту версию на основе писем Николая Рериха выдвигали и пермские краеведы — Виктор Семянников и Владимир Гладышев, а также Наталья Скоморовская, главный хранитель Пермской галереи. Следующие исследователи также на основе документов подтверждают это авторство.
НЕКРОПОЛЬ МОНАСТЫРЯ.
Кто покоится у стен Казанской церкви?
На территории Успенского монастыря было две фамильных усыпальницы Каменских.
Под главным храмом обители, Успенским собором, покоились основатели монастыря — братья Фёдор Козьмич и Григорий Козьмич Каменские, а также их сыновья: Иван (сын Фёдора Козьмича), Александр и Алексей (сыновья Григория Козьмича). В 1928 году собор разрушили, и склеп был уничтожен вместе с захоронениями.
У алтаря Казанской церкви были похоронены Наталья Стефановна Каменская — жена Григория Козьмича и мать Ивана Григорьевича, в память о которой сын строил каменный храм, а также Елизавета Михайловна Каменская — жена Александра Григорьевича. Позже, когда храм вернули монастырю, надгробный камень Натальи Стефановны перевезли в Кольцово, на подворье Успенского женского монастыря. В склепе церкви был захоронен Иван Григорьевич, сейчас его прах предположительно находится на Егошихинском кладбище (см. в рубрике «Комментарий»).
Около Казанского храма также изначально (до появления нового кладбища) хоронили сестёр монастыря.
В 1896 году на территории монастыря открылось новое кладбище, на котором, кроме священнослужителей и монашествующих, хоронили многих знатных граждан Перми.
Например, там находились могила купца Евграфа Кузьмича Тупицына — создателя первого в России фосфорного завода, а также могила геолога, профессора, первого декана физико-математического факультета и проректора Пермского государственного университета — Бориса Константиновича Поленова. На кладбище был построен храм Жён Мироносиц. В советские годы храм и некрополь были полностью уничтожены. На месте снесённого храма и частично кладбища стоит гимназия № 4 имени братьев Каменских.
Несколько надгробий были спасены и установлены у стен Казанской церкви. Среди них — надгробие игумении Руфины, основательницы обители, а также памятники фельдфебелю, герою Севастопольской обороны Феофану Петровичу Светлакову, пермскому мещанину Ивану Андреевичу Кротову, пермской мещанке Обориной Варваре Михайловне, Стефану Феодоровичу Верхоланцеву и другие.
КОММЕНТАРИЙ.
Где могила строителя Казанской церкви?
Владимир Гладышев, соавтор и редактор-составитель книги о династии Каменских (готовится к изданию), председатель Пермского общества краеведения:
«Долгие десятилетия обстоятельства смерти Ивана Григорьевича Каменского были покрыты мраком неизвестности. Ходили слухи, что бывший магнат скончался в пермском приюте для душевнобольных. Доподлинно известно, что в последние месяцы жизни, когда Пермь находилась под властью большевиков, он жил в нищете. Для жилья бывшему владельцу пароходства выделили каморку под лестницей в одном из публичных домов на окраине Перми, в районе, который в народе называли “Сахалином”. Он был лишён не только владений, но и книг, и лаборатории — всего, что составляло смысл его жизни.
Иван Григорьевич умер 14 марта 1919 года. В это время Пермь находилась под контролем белых (с декабря 1918 по июль 1919 город был занят армией Колчака). Похоронили его достойно — в фамильной усыпальнице Казанской церкви. В акте приёмки-передачи имущества ликвидированной церкви в январе 1920 года отмечено: «В самом храме около северной стены погребён в отдельном склепе создатель храма И. Г. Каменский».
Но спустя десять лет прах его был потревожен. По свидетельству старожилов, под церковью в 1928 году обнаружили гроб с останками старика «в чёрном костюме старинного пошива». Предположительно, их предали земле в отдаленной части 11-го квартала Егошихинского кладбища (это было на тот момент единственное действующее кладбище в Перми), там, где хоронили арестантов, умерших в Разгуляйской тюрьме, а также расстрелянных священников.
В 2005 году на Егошихинском кладбище был торжественно открыт мемориальный знак — мраморный памятник Ивану Григорьевичу Каменскому. Средства на памятную доску собирали пермские краеведы, педагоги и учащиеся гимназии № 4 имени братьев Каменских. Сегодня они же ухаживают за этим памятником".
СЛОВАРЬ.
Игумения — настоятельница православного женского монастыря.
Постриг — монашеский обет, который даётся при принятии иноческого сана. Сопровождается символическим отрезанием волос как знак посвящения Богу.
Мощевик — специальный ковчег для хранения святых мощей.
Святые мощи — останки святых людей, которые почитаются в православной традиции как источник благодати.
Катехизаторские курсы — занятия для взрослых, на которых изучают основы православной веры, Священное Писание и богослужение.
Клирос — это особое место в православном храме, предназначенное для певчих церковного хора и чтецов.
Майолика — керамическое панно, собранное из отдельных обожжённых элементов. Техника, при которой каждый фрагмент рисунка обжигается отдельно, после чего собирается в единое изображение.
Неорусский стиль — направление в архитектуре конца XIX — начала XX века, которое обращалось к формам древнерусского зодчества, но переосмысливало их в духе модерна.
Проект «Пермь православная: современный путеводитель» реализуется при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива — 2026».