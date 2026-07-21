Казанская церковь. Как имя Рериха спасло храм-усыпальницу Каменских в Перми

«Каждый раз, когда я захожу в Казанский храм, то вспоминаю страшные фотографии 1960-х годов: храм был без глав, без звонницы, с пробитым ликом Божией Матери. И понимаю — это чудо, что он стоит. Храм спасли майолики, но не только они — его сберегли молитвы многих людей. Монастырь был основан как миссионерский, и сегодня мы продолжаем это дело: просвещаем, учим, помогаем людям обрести Истину — православную веру. Мы чувствуем, что Господь ведёт нас, и это даёт силы продолжать восстановление обители. Всё решается на Небесах, а наша задача — верить и трудиться».