В Хабаровском крае к 2028 году построят 36 домов для льготников

В Хабаровском крае по поручению губернатора Дмитрия Демешина возведут 36 индивидуальных домов для льготников. На реализацию проекта выделили 1 млрд рублей, строительство планируют завершить к осени 2028 года. Новое жилье появится в Амурском, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Нанайском и Ульчском районах, Охотском и Солнечном округах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ход реализации программы, а также другие меры по улучшению качества жизни граждан обсудили на стратегической сессии в Хабаровске, председателем которой стал первый зампред правительства края Сергей Абрамов.
Другим ключевым вопросом мероприятия стало исполнение поручения президента России Владимира Путина об увеличении средних региональных показателей по количеству квадратов на одного человека. Подразумевается, что к 2030 году на каждого жителя придется не менее 33 квадратных метров.
На данный момент в Хабаровском крае обеспеченность жильем составляет 27,1 квадратных метра на человека. Управляющий директор по Дальнему Востоку «ДОМ.РФ» Александр Левинталь отметил, что для повышения данного показателя необходимо увеличить объемы ввода жилья в два раза.
— Развитие ДФО является одним из приоритетов деятельности нашей компании. Здесь применяется широкий спектр инструментов, позволяющих ускорить темпы ввода жилья, создавать комфортную городскую среду, решать социальные и экономические задачи. Среди них: вовлечение в оборот неиспользуемого федерального имущества, проектное финансирование, льготные ипотечные программы, строительство доступного арендного жилья, создание необходимой инфраструктуры с применением облигаций, — сказал Александр Левинталь.
Одной из ключевых задач правительство края ставит не только увеличение объемов строительства, но и выполнение обязательств по проектам комплексной застройки и социальных программ, подчеркнул Сергей Абрамов. Он добавил: что жители ждут от власти конкретных шагов и реализованных проектов.
— Люди ждут от нас конкретные реализованные проекты. Мы взяли на себя повышенные социальные обязательства и строим школы, детские сады, поликлиники, объекты культуры. Показатели, которые установлены руководством страны, мы должны выполнить, — заявил первый зампред правительства региона.
Напомним, что глава Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил усилить работу по комплексному развитию территорий в регионе и тщательнее следить за исполнением подрядчиками своих социальных обязательств — возведением не только жилой застройки, но и сопутствующей инфраструктуры.