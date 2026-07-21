В Хабаровском крае к 2028 году построят 36 домов для льготников

Одной из ключевых задач правительство края ставит не только увеличение объемов строительства, но и выполнение обязательств по проектам комплексной застройки и социальных программ, подчеркнул Сергей Абрамов. Он добавил: что жители ждут от власти конкретных шагов и реализованных проектов.