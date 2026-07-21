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В Хабаровском районе впервые уложат тактильную плитку для незрячих

Обновление улицы Мостовой проводят по президентскому нацпроекту — работы должны завершить осенью.

В Хабаровском районе на улице Мостовой в селе Краснореченское начали обновление дороги с элементами доступной среды, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства края.

Впервые для населённого пункта здесь появится тактильная плитка, которая поможет людям с нарушениями зрения безопаснее передвигаться.

Улица Мостовая — одна из главных в селе. Рядом находятся дом культуры, начальная школа, два детских сада и остановки межмуниципальных автобусных маршрутов.

Сейчас подрядчик выполняет подготовительные работы: демонтирует старые элементы благоустройства, устанавливает бордюрный камень, расширяет проезжую часть и готовит основание дороги.

Стоимость работ составит почти 90 млн рублей. Завершить обновление участка планируют осенью.

«Создаём полноценную, удобную и безопасную среду для всех жителей села. Впервые устанавливаем в Краснореченском тактильную плитку для людей с нарушениями зрения. Это важный шаг к тому, чтобы каждый житель мог свободно и уверенно передвигаться по родному селу», — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Работы проводят по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом сезоне в Хабаровском крае планируют отремонтировать более 140 километров дорог с элементами для маломобильных жителей. На эти цели предусмотрено свыше 5 млрд рублей.