В Хабаровском районе впервые уложат тактильную плитку для незрячих

«Создаём полноценную, удобную и безопасную среду для всех жителей села. Впервые устанавливаем в Краснореченском тактильную плитку для людей с нарушениями зрения. Это важный шаг к тому, чтобы каждый житель мог свободно и уверенно передвигаться по родному селу», — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.