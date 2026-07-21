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Доходный дом в центре Ростова продают за 25 миллионов рублей

Доходный дом с действующими коммерческими помещениями продают в центре Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В историческом центре Ростова-на-Дону на продажу выставили доходный дом. Объект расположен на пересечении улицы Шаумяна и Газетного переулка. Объявление о продаже было опубликовано на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений.

Стоимость здания составляет 25 миллионов рублей. Общая площадь здания — 250 квадратных метров.

В настоящее время в нем располагаются коммерческие помещения, которые приносят владельцу доход. Срок окупаемости объекта, по данным продавца, составляет десять лет и пять месяцев.

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