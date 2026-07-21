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В Хабаровском крае спасатели эвакуируют травмированную в походе туристку

35 летняя туристка получила травму головы во время движения по маршруту в составе группы.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели МЧС России приступили к операции по эвакуации женщины, пострадавшей в туристическом походе в Хабаровском крае. 35 летняя туристка получила травму головы во время движения по маршруту в составе официально зарегистрированной группы, сообщает ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Из Хабаровска в район имени Полины Осипенко вылетел вертолёт Ми 8 Хабаровского авиационно спасательного центра МЧС России. В составе вылетающей группы — специалисты спасательной службы и бригада территориального центра медицины катастроф.

Информация о происшествии поступила в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю; дальнейшие сведения о состоянии пострадавшей и ходе эвакуации будут публиковаться по мере поступления.

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