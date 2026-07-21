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Авиарейс в Анталью из Нижнего Новгорода отменили 21 июля

Под отмену попал и обратный маршрут: полёт из Антальи в Нижний Новгород также не будет выполнен.

Авиакомпания Air Anka отменила рейсы между Нижним Новгородом и Антальей — информация об этом появилась 21 июля на онлайн‑табло аэропорта имени Чкалова.

Согласно изначальному расписанию, лайнер должен был отправиться из Нижнего Новгорода (столицы Приволжья) в 12:20, а прибыть в Анталью — в 17:20 по местному времени. Но уже утром в день вылета стало ясно, что рейс не состоится. Под отмену попал и обратный маршрут: полёт из Антальи в Нижний Новгород также не будет выполнен.

Ранее аэропорт Нижнего Новгорода открыли после введения ограничений.