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«Кондиционерная аллергия»: что это такое и как с ней справиться

В летнее время года люди чаще сталкиваются с «кондиционерной аллергией», которая может проявляться в виде ринита, бронхиальной астмы или конъюнктивита. Особенно часто с подобными недомоганиями сталкиваются офисные сотрудники, потому что в помещениях устройство работает регулярно.

Источник: Magnific

Почему возникают проблемы со здоровьем и как их избежать, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Как рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, кондиционер может спровоцировать ринит, бронхиальную астму или конъюнктивит, поскольку внутри него благоприятная среда для размножения грибков и микробов.

— В фильтрах устройств очень быстро накапливается пыль, которая считается идеальным местом для размножения различных бактерий и аллергенов. Если сотрудник пришел в офис в острой фазе болезни, бактерии и микробы, которые он распространяет, могут оседать в кондиционерной пыли, а затем продолжать циркулировать в потоке воздуха, заражая других. Отсюда возникают неприятные симптомы, — пояснила Чернышова.

Также неправильная эксплуатация кондиционера может спровоцировать симптомы болезни, предупредила терапевт.

— Поскольку поток воздуха из кондиционера создает сильный контраст с температурой воздуха как в помещении, так и на улице, это может привести к переохлаждению, из-за чего иммунитет ослабевает и повышается риск столкновения с вирусными и простудными заболеваниями, — рассказала врач.

По словам Чернышовой, чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно придерживаться трех правил:

  • регулярно чистить фильтр кондиционера — не менее одного раза в месяц;
  • установить защитный экран — чтобы перенаправить поток холодного воздуха не на человека, а по всему помещению;
  • соблюдать температурный режим — разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 5−10 градусов. Летом оптимальный режим составляет от 21 до 26 градусов.