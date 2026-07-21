«Кондиционерная аллергия»: что это такое и как с ней справиться

— В фильтрах устройств очень быстро накапливается пыль, которая считается идеальным местом для размножения различных бактерий и аллергенов. Если сотрудник пришел в офис в острой фазе болезни, бактерии и микробы, которые он распространяет, могут оседать в кондиционерной пыли, а затем продолжать циркулировать в потоке воздуха, заражая других. Отсюда возникают неприятные симптомы, — пояснила Чернышова.