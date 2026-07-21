«Кондиционерная аллергия»: что это такое и как с ней справиться

Почему возникают проблемы со здоровьем и как их избежать, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.
Как рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, кондиционер может спровоцировать ринит, бронхиальную астму или конъюнктивит, поскольку внутри него благоприятная среда для размножения грибков и микробов.
— В фильтрах устройств очень быстро накапливается пыль, которая считается идеальным местом для размножения различных бактерий и аллергенов. Если сотрудник пришел в офис в острой фазе болезни, бактерии и микробы, которые он распространяет, могут оседать в кондиционерной пыли, а затем продолжать циркулировать в потоке воздуха, заражая других. Отсюда возникают неприятные симптомы, — пояснила Чернышова.
Также неправильная эксплуатация кондиционера может спровоцировать симптомы болезни, предупредила терапевт.
— Поскольку поток воздуха из кондиционера создает сильный контраст с температурой воздуха как в помещении, так и на улице, это может привести к переохлаждению, из-за чего иммунитет ослабевает и повышается риск столкновения с вирусными и простудными заболеваниями, — рассказала врач.
По словам Чернышовой, чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно придерживаться трех правил:
- регулярно чистить фильтр кондиционера — не менее одного раза в месяц;
- установить защитный экран — чтобы перенаправить поток холодного воздуха не на человека, а по всему помещению;
- соблюдать температурный режим — разница между температурой на улице и в помещении не должна превышать 5−10 градусов. Летом оптимальный режим составляет от 21 до 26 градусов.