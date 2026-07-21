Верховный суд позволил россиянам не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде

Верховный суд России окончательно поставил точку в многочисленных спорах водителей и инспекторов ГАИ относительно обязательного наличия при себе бумажного варианта полиса ОСАГО. Судьи постановили — водитель имеет право не возить с собой этот документ. Об этом со ссылкой на решение ВС сообщает ТАСС.
Поводом для этого решения стало разбирательство водителя Михаила Лопатина из Свердловской области, которого оштрафовали за отсутствие при себе действующего полиса. Мужчина дошел о Верховного суда.
Как отмечается, суд установил, что у водителя имелся полис, срок действия которого не истек. Это подтвердили и в страховой компании. Поэтому в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения. Суд постановил отменить дело об административном правонарушении.
Ранее в Госдуме предложили дать водителям возможность оформлять персональный полис ОСАГО. У автомобилистов должен быть выбор. Сейчас ОСАГО привязан к машине. И такой вариант удобен, когда в семье несколько водителей и один автомобиль. Однако в отдельных случаях куда будет удобнее схема, при которой полис можно привязывать к конкретному человеку.
Напомним, ранее Госдума приняла закон об ограничении штрафов за езду без ОСАГО. Если нарушение фиксируют дорожные камеры, водителя смогут оштрафовать не чаще одного раза в сутки. Такая норма должна снизить риск многократных штрафов за одно и то же нарушение в течение дня.