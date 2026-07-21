Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сербский актер Милош Бикович может потерять свой бизнес в России

Деятельность компании, принадлежащей сербско-российскому актеру Милошу Биковичу, может быть прекращена на территории России из-за риска несостоятельности.

Деятельность компании, принадлежащей сербско-российскому актеру Милошу Биковичу, может быть прекращена на территории России из-за риска несостоятельности. Эту информацию распространил SHOT.

Согласно сообщению Telegram-канала, студия, владельцем которой является Милош Бикович, официально признано неплатежеспособным. Данное предприятие, учрежденное в России как копия сербской, сумело выпустить лишь одну кинокартину, которая до сих пор не была показана зрителям. По итогам 2023 года убытки фирмы достигли 500 тысяч рублей, и ее дальнейшее существование оказалось под угрозой.

Тем не менее, личное финансовое положение самого артиста выглядит значительно стабильнее. В сентябре 2022 года Бикович стал владельцем квартиры площадью 72 квадратных метра в жилом комплексе, расположенном в районе Филевский Парк, неподалеку от делового центра «Москва-Сити». За жилье на 24-м этаже он заплатил приблизительно 40 миллионов рублей.

Лантратова анонсировала новый обмен пленными между РФ и Украиной.