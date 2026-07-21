Сербский актер Милош Бикович может потерять свой бизнес в России

Согласно сообщению Telegram-канала, студия, владельцем которой является Милош Бикович, официально признано неплатежеспособным. Данное предприятие, учрежденное в России как копия сербской, сумело выпустить лишь одну кинокартину, которая до сих пор не была показана зрителям. По итогам 2023 года убытки фирмы достигли 500 тысяч рублей, и ее дальнейшее существование оказалось под угрозой.