Сербский актер Милош Бикович может потерять свой бизнес в России

Деятельность компании, принадлежащей сербско-российскому актеру Милошу Биковичу, может быть прекращена на территории России из-за риска несостоятельности. Эту информацию распространил SHOT.
Согласно сообщению Telegram-канала, студия, владельцем которой является Милош Бикович, официально признано неплатежеспособным. Данное предприятие, учрежденное в России как копия сербской, сумело выпустить лишь одну кинокартину, которая до сих пор не была показана зрителям. По итогам 2023 года убытки фирмы достигли 500 тысяч рублей, и ее дальнейшее существование оказалось под угрозой.
Тем не менее, личное финансовое положение самого артиста выглядит значительно стабильнее. В сентябре 2022 года Бикович стал владельцем квартиры площадью 72 квадратных метра в жилом комплексе, расположенном в районе Филевский Парк, неподалеку от делового центра «Москва-Сити». За жилье на 24-м этаже он заплатил приблизительно 40 миллионов рублей.
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