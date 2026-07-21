Дофаминовая еда. Диетолог назвала типичные ошибки людей, сидящих на диете

Считается, что регулярное здоровое питание рано или поздно приедается, и иногда надо позволять себе расслабиться — насладиться тем, от чего диетологи советуют отказаться. Без чувства вины вкусить фастфуд, сладости, снеки. Но диетологи отмечают, что людям, решившим придерживаться здоровой диеты, иногда не хватает самоконтроля. Они снова начинают есть неполезную еду, считая, что по-прежнему всё делают правильно. Нутрициолог Валерия Рыжова рассказала, в какие ловушки иллюзий попадают чаще всего, и составила типичное меню из еды, на которое по ошибке переходят сидящие на диете люди.
Вредный завтрак.
Манная каша.
Бутерброды с колбасой.
Круассан с шоколадом.
Сладкий чай.
«Кажется, что здесь нет ничего вредного, а круассан раз в две недели не повредит. Но, во-первых, сами не заметите, как круассан и бутерброды войдут в меню сначала раз в неделю, а потом и чаще. При этом можно свято верить, что сегодня — исключение, хотя неполезная еда давно стала нормой. Что делать, это вкусно. Но не полезно, как и всё остальное», — говорит эксперт.
В этом варианте завтрака нет белка и полезных жиров, есть только быстрые углеводы, дающие скачок сахара в крови. После такой еды чувство сытости быстро проходит, и снова хочется есть.
Полезный завтрак.
Яйца.
Слабосолёный лосось.
Овсяная или пшённая каша.
Цельнозерновой хлеб.
Чай без сахара.
Вредный обед.
Рамен или том ям.
Роллы.
Лапша или пюре быстрого приготовления.
Сладкая газировка.
«Желания вести здоровый образ жизни, как правило, хватает для того, чтобы не заходить в заведения с фастфудом. Но над азиатской кухней витает аура низкокалорийности и полезности. На самом деле калорий в такой еде достаточно много, при этом в ней мало белка, а в рис порой добавляется сахар», — рассказала Валерия Рыжова.
Полезный обед.
Куриный суп или борщ или щи.
Гречка с мясом и овощами.
Салат без майонеза, картофеля и колбасы.
Минеральная вода.
Вредный полдник.
Булка с маслом или выпечка.
Печенье.
Сладкие йогурты и творожки.
Всё то же, что во вредном завтраке — быстрые углеводы, мало белка, скачок сахара в крови.
Полезный полдник.
Творог с ягодами или бананом.
Бутерброд из цельнозернового хлеба с куриной грудкой и зеленью.
Кофе не на молоке без сахара.
Вредный ужин.
Паста / макароны.
Пицца.
Пельмени.
Алкоголь.
«Первые две позиции в меню — такая же иллюзия как азиатская кухня, только на основе итальянских мотивов и легенд о средиземноморской кухне. Но в такой еде нет белков, полезных жиров и масса углеводов. Как они влияют, вы уже знаете — чувство сытости быстро проходит, зато в кровь приходит сахар. Пельмени — наша национальная еда, но купленная в магазине она мало похожа на то, что своими руками готовили наши бабушки и дедушки. Кроме того, в ней много калорий, которыми не стоит наполнять организм перед сном», — пояснила эксперт.
Полезный ужин.
Рис.
Рыба.
Овощи.
Салат с оливковым маслом.
Нутрициолог отметила, что в рационе современных людей крайне мало цельных продуктов — овощей, белка, круп, полезных жиров, необходимых для жизнедеятельности организма. Их заменили добавки сахара, простые углеводы, обработанные продукты типа колбасы и сосисок. Часто еда в кафе выглядит здоровой, но никто не застрахован от того, что в те же роллы и рыбу не добавят очень много сахара и вредных жиров (творожный сыр).
«Не зря некоторые учёные сравнивают влияние вредной еды (например, чипсов, сладкой газировки, пирожных) на мозг с алкоголем или даже наркотиками. Производители максимально активируют центр удовольствия в мозге, комбинация сахара, соли, жира и искусственных ароматизаторов провоцирует мощный выброс дофамина — “гормона удовольствия”. И вы сами не замечаете, как в вашем рационе становится всё больше и больше нездоровой пищи», — предупреждает Валерия Рыжова.
Она советует готовить дома, читать этикетки на продуктах, в каждый приём пищи включать белок и овощи. Постепенно это войдёт в привычку, и еда в кафе «проявит» свой настоящий вкус: вы станете ощущать сахар в самых неожиданных блюдах — в супе, мясе, салате. Но нездоровая еда будет продолжать манить. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю, а при отсутствии самоконтроля — каждый день.