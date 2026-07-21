Дофаминовая еда. Диетолог назвала типичные ошибки людей, сидящих на диете

«Кажется, что здесь нет ничего вредного, а круассан раз в две недели не повредит. Но, во-первых, сами не заметите, как круассан и бутерброды войдут в меню сначала раз в неделю, а потом и чаще. При этом можно свято верить, что сегодня — исключение, хотя неполезная еда давно стала нормой. Что делать, это вкусно. Но не полезно, как и всё остальное», — говорит эксперт.