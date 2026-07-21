Массовую гибель рыбы зафиксировали в озере Ягодное в Кстовском районе

Массовую гибель рыбы зафиксировали в озере Ягодное в Нижегородской области. Сейчас специалисты проводят проверку, рассказали корреспонденту сайта pravda-nn.ru в региональном министерстве экологии.
Жители Кстовского района обратились в редакцию сайта pravda-nn.ru и пожаловались на загрязнение озера Ягодное в одном из СНТ. По их словам, в водоем произошел выброс химических веществ, из-за чего погибла вся живущая в нем рыба. При этом местные жители отмечают, что озеро имеет большое значение для населенного пункта.
На ситуацию отреагировали в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области. 20 июля специалисты ведомства совместно с сотрудниками аналитической лаборатории ГБУ НО «Экология региона» обследовали озеро и прилегающие территории.
Во время проверки специалисты обнаружили погибшую рыбу вдоль береговой линии. Кроме того, от воды исходил затхлый запах, похожий на запах сточных вод. При обследовании безымянного ручья, впадающего в озеро, запах оказался еще сильнее. Местами водоток заболочен.
Специалисты предположили, что загрязнение могло произойти сначала в ручье, после чего распространиться в озеро. Чтобы исключить аварии на сетях водоотведения, эксперты осмотрели близлежащую территорию, однако признаков аварийных разливов не обнаружили. После этого инспекторы отобрали пробы воды из озера и ручья. По предварительным данным, причиной загрязнения мог стать несанкционированный слив сточных вод с транспорта.
Результаты лабораторных исследований пока не готовы. После их получения минэкологии примет решение о дальнейших действиях.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Росприроднадзор выявил 12 неустраненных экологических нарушений на Нижегородской станции аэрации.