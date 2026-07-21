Массовую гибель рыбы зафиксировали в озере Ягодное в Кстовском районе

Специалисты предположили, что загрязнение могло произойти сначала в ручье, после чего распространиться в озеро. Чтобы исключить аварии на сетях водоотведения, эксперты осмотрели близлежащую территорию, однако признаков аварийных разливов не обнаружили. После этого инспекторы отобрали пробы воды из озера и ручья. По предварительным данным, причиной загрязнения мог стать несанкционированный слив сточных вод с транспорта.