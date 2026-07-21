Экс-директора МКУ «Вильва-водоканал» оштрафовали на 600 тыс. рублей за налоговое преступление

Как установило следствие, с 2022 по 2025 год директор МКП «Вильва-Водоканал», зная о наличии у предприятия задолженности по уплате налогов и о том, что на его счета наложен арест, заключил агентский договор с энергосбытовой организацией, в результате чего денежные средства потребителей, минуя счета предприятия, шли напрямую контрагентам. Действия директора не позволили взыскать с предприятия недоимки по налогам на общую сумму свыше 15 млн руб.