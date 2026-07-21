Село в Башкирии осталось без воды и бензина

Село Толбазы в Башкирии уже третий год страдает от перебоев с водоснабжением, а в последние дни вода из кранов пропала совсем. Усугубляет положение отсутствие бензина на заправках, поскольку люди не могут съездить за водой самостоятельно. Жители требуют привлечь к проблеме прокуратуру и Следственный комитет.