Село в Башкирии осталось без воды и бензина

В администрации Аургазинского района ситуацию подтвердили, назвав причиной новые прорывы на старом водопроводе. Как пояснил заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Дмитрий Марунич, 18 июля в 08:30 подачу воды приостановили для устранения аварии на магистральной линии у села Белое Озеро. К 17:30 работы завершили и воду дали.
Однако уже 20 июля в 14:00 специалисты МУП «Аургазы-Водоканал» обнаружили новый прорыв, но на этот раз на участке водопровода 1976 года постройки в Гафурийском районе. Администрация принесла извинения за неудобства.
Для подвоза хозяйственной воды нужно оставить заявку по телефону администрации Толбазинского сельсовета: 8 (34745) 2−13−37, 2−17−41 (рабочее время:
По состоянию на утро 20 июля, из трех заправок в районе бензин был только на одной АЗС по адресу: ул. Ленина, 271. Информация о наличии топлива уже передана в ответственные ведомства.