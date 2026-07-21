Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Село в Башкирии осталось без воды и бензина

Село Толбазы в Башкирии уже третий год страдает от перебоев с водоснабжением, а в последние дни вода из кранов пропала совсем. Усугубляет положение отсутствие бензина на заправках, поскольку люди не могут съездить за водой самостоятельно. Жители требуют привлечь к проблеме прокуратуру и Следственный комитет.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В администрации Аургазинского района ситуацию подтвердили, назвав причиной новые прорывы на старом водопроводе. Как пояснил заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Дмитрий Марунич, 18 июля в 08:30 подачу воды приостановили для устранения аварии на магистральной линии у села Белое Озеро. К 17:30 работы завершили и воду дали.

Однако уже 20 июля в 14:00 специалисты МУП «Аургазы-Водоканал» обнаружили новый прорыв, но на этот раз на участке водопровода 1976 года постройки в Гафурийском районе. Администрация принесла извинения за неудобства.

Для подвоза хозяйственной воды нужно оставить заявку по телефону администрации Толбазинского сельсовета: 8 (34745) 2−13−37, 2−17−41 (рабочее время: 09:00—17:00, в выходные до 13:00). Если дозвониться не удается, можно обратиться в ЕДДС по номерам: 112 или 8 (34745) 2−01−17 (круглосуточно).

По состоянию на утро 20 июля, из трех заправок в районе бензин был только на одной АЗС по адресу: ул. Ленина, 271. Информация о наличии топлива уже передана в ответственные ведомства.