Politico: Глава ФБР Патель планирует посетить Россию в октябре

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель намерен посетить Россию. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в Politico, ссылаясь на американских чиновников.
— Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию позднее в этом году, предположительно, в середине октября, — уточнили в публикации.
По предварительным данным, поездка Пателя запланирована на 14−15 октября. Сначала он остановится в столице, а затем — в Санкт-Петербурге. В качестве принимающей стороны может выступить ФСБ.
Недавно в New York Times также писали, что в Сети появились личные письма и фотографии из почтового аккаунта главы ФБР. Журналисты писали, что в этом инциденте якобы может быть замешана Россия.
Сам Патель ранее отстранил от работы 10 агентов, которые расследовали дело о хранении Дональдом Трампом секретных документов в промежуток между двумя президентскими сроками.
По данным CNN, в материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна отсутствуют важные документы, включая интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес президента США.