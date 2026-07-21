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Politico: Глава ФБР Патель планирует посетить Россию в октябре

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель намерен посетить Россию. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в Politico, ссылаясь на американских чиновников.

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель намерен посетить Россию. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в Politico, ссылаясь на американских чиновников.

— Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию позднее в этом году, предположительно, в середине октября, — уточнили в публикации.

По предварительным данным, поездка Пателя запланирована на 14−15 октября. Сначала он остановится в столице, а затем — в Санкт-Петербурге. В качестве принимающей стороны может выступить ФСБ.

Недавно в New York Times также писали, что в Сети появились личные письма и фотографии из почтового аккаунта главы ФБР. Журналисты писали, что в этом инциденте якобы может быть замешана Россия.

Сам Патель ранее отстранил от работы 10 агентов, которые расследовали дело о хранении Дональдом Трампом секретных документов в промежуток между двумя президентскими сроками.

По данным CNN, в материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна отсутствуют важные документы, включая интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес президента США.

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