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Япония сделала представление Китаю из-за стрельб в ее экономической зоне

Правительство Японии по дипломатическим каналам сделало представление Китаю.

Источник: Комсомольская правда

Токио сделало представление Пекину из-за проведения военных стрельб в пределах японской исключительной экономической зоны. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

«Учитывая потенциальную опасность для находящихся поблизости судов, правительство сделало Китаю представление», — подчеркнул Кихара.

По данным японского военного ведомства, инцидент произошел в районе, расположенном примерно в 180 километрах к юго-западу от удаленного острова Окиноторисима.

Как сообщает Минобороны Японии, войска китайского эсминца применили пулемет во время маневров. Отмечается, что этот корабль двигался вместе со вторым эсминцем и судном снабжения Военно-морских сил КНР в северо-восточном направлении.

Ранее появилось сообщение, что Япония активно укрепляет позиции на крайнем юго-западе страны в Восточно-Китайском море. Как писало Kyodo, ВМС Японии подготовили эскадру для действий в районе Тайваня.

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