Япония сделала представление Китаю из-за стрельб в ее экономической зоне

Токио сделало представление Пекину из-за проведения военных стрельб в пределах японской исключительной экономической зоны. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.
«Учитывая потенциальную опасность для находящихся поблизости судов, правительство сделало Китаю представление», — подчеркнул Кихара.
По данным японского военного ведомства, инцидент произошел в районе, расположенном примерно в 180 километрах к юго-западу от удаленного острова Окиноторисима.
Как сообщает Минобороны Японии, войска китайского эсминца применили пулемет во время маневров. Отмечается, что этот корабль двигался вместе со вторым эсминцем и судном снабжения Военно-морских сил КНР в северо-восточном направлении.
Ранее появилось сообщение, что Япония активно укрепляет позиции на крайнем юго-западе страны в Восточно-Китайском море. Как писало Kyodo, ВМС Японии подготовили эскадру для действий в районе Тайваня.