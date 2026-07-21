НАТО столкнулось с проблемами из-за нехватки хлопка

Страны НАТО испытывают острую нехватку хлопка и нитроцеллюлозы, необходимых для производства взрывчатых веществ. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Как сообщается, нитроцеллюлоза, применяемая для изготовления зарядов практически ко всем современным боеприпасам, производится из хлопкового пуха (линта).
«Ограниченные запасы хлопка представляют собой одну из самых больших проблем, с которой сталкивается НАТО в стремлении нарастить запасы боеприпасов для того, чтобы противостоять растущей мощи России и КНР», — сказано в публикации.
Для защиты цепочек поставок от форс-мажоров европейским странам необходимо более чем вдвое увеличить мощности по выпуску нитроцеллюлозы, то есть до 20 тысяч тонн в год.
На этом фоне немецкий концерн Rheinmetall собирается переоборудовать гражданский завод по выпуску нитроцеллюлозы в военное предприятие, а Польша строит новый завод.
При этом, помимо нитроцеллюлозы, в Европе зафиксирован дефицит тротила. На данный момент во всем регионе функционирует лишь одно предприятие по его производству в Польше.
Накануне польская радиостанция RMF24 рассказала о том, как Европа страдает от войны на Ближнем Востоке. В странах Евросоюза начали быстро расти цены на газ. В настоящий момент поток сжиженного природного газа в ЕС через Ормузский пролив практически остановлен.