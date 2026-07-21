Китай потребовал от Филиппин прекращения провокаций в Южно-Китайском море

Китай выразил протест Филиппинам после инцидента в Южно-Китайском море, в ходе которого произошло столкновение лодок и драка с использованием весел и палок. Пекин потребовал прекратить провокации, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
Накануне военные Филиппин обвинили Китай в агрессии. Филиппины обвинили береговую охрану Китая в нападении на своего военнослужащего в спорных водах Южно-Китайского моря. В ответ береговая охрана КНР заявила, что филиппинская лодка намеренно врезалась в патрульный катер, а военные напали на китайских пограничников.
МИД Китая подчеркнул, что риф Жэньай является китайской территорией, а действия береговой охраны — законными. Пекин выразил недовольство и пригрозил принять меры для защиты суверенитета.
Ранее министр обороны Филиппин Гилберт Теодоро в интервью Financial Times заявил, что Манила обеспокоена возможными попытками Китая установить постоянный контроль над спорным атоллом Скарборо в Южно-Китайском море.