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Китай потребовал от Филиппин прекращения провокаций в Южно-Китайском море

Пекин выразил протест Филиппинам после инцидента в Южно-Китайском море.

Источник: Комсомольская правда

Китай выразил протест Филиппинам после инцидента в Южно-Китайском море, в ходе которого произошло столкновение лодок и драка с использованием весел и палок. Пекин потребовал прекратить провокации, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Накануне военные Филиппин обвинили Китай в агрессии. Филиппины обвинили береговую охрану Китая в нападении на своего военнослужащего в спорных водах Южно-Китайского моря. В ответ береговая охрана КНР заявила, что филиппинская лодка намеренно врезалась в патрульный катер, а военные напали на китайских пограничников.

МИД Китая подчеркнул, что риф Жэньай является китайской территорией, а действия береговой охраны — законными. Пекин выразил недовольство и пригрозил принять меры для защиты суверенитета.

Ранее министр обороны Филиппин Гилберт Теодоро в интервью Financial Times заявил, что Манила обеспокоена возможными попытками Китая установить постоянный контроль над спорным атоллом Скарборо в Южно-Китайском море.