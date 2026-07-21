Китай потребовал от Филиппин прекращения провокаций в Южно-Китайском море

Накануне военные Филиппин обвинили Китай в агрессии. Филиппины обвинили береговую охрану Китая в нападении на своего военнослужащего в спорных водах Южно-Китайского моря. В ответ береговая охрана КНР заявила, что филиппинская лодка намеренно врезалась в патрульный катер, а военные напали на китайских пограничников.