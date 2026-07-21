В Красноярске сотрудницу бухгалтерии обвиняют во взятке за контракты на питание в детсадах

В Красноярске перед судом предстанет сотрудница МКУ «ЦБУОО “Левобережная”. Ее обвиняют в получении взятки за помощь поставщикам питания для детских садов Октябрьского района.
По данным прокуратуры, в 2024 году между детскими садами и поставщиками заключили 68 контрактов на питание воспитанников почти на 9 млн рублей. Как считает следствие, сотрудница учреждения, занимавшаяся учетом продуктов питания, фактически определяла, с кем будут подписывать договоры. Она готовила проекты контрактов и направляла документы в детские сады. Заведующие учреждений, по версии прокуратуры, подписывали их, доверяя документам, поступившим из бухгалтерии.
Осенью 2024 года представитель двух коммерческих структур предложила женщине деньги за обеспечение контрактов с нужными поставщиками. После этого все 68 договоров заключили с ООО «Конс» и индивидуальным предпринимателем. По данным следствия, за свои действия сотрудница получила 160 тыс. рублей. Деньги ей передали наличными в автомобиле на парковке возле администрации Октябрьского района.
Во время расследования женщина признала вину частично. Она не отрицала, что взяла деньги, но заявила, что сделала это для лечения и поставщикам не помогала. Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинение по статье о получении взятки в крупном размере. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Красноярска.
Кроме того, прокуратура направила в суд иск о взыскании с поставщиков, взяткодателя и самой сотрудницы 8,9 млн рублей в доход государства. В отношении ООО «Конс» также возбудили административное дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.