В Красноярске сотрудницу бухгалтерии обвиняют во взятке за контракты на питание в детсадах

По данным прокуратуры, в 2024 году между детскими садами и поставщиками заключили 68 контрактов на питание воспитанников почти на 9 млн рублей. Как считает следствие, сотрудница учреждения, занимавшаяся учетом продуктов питания, фактически определяла, с кем будут подписывать договоры. Она готовила проекты контрактов и направляла документы в детские сады. Заведующие учреждений, по версии прокуратуры, подписывали их, доверяя документам, поступившим из бухгалтерии.