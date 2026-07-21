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Определились победители III этапа Межрегиональных конноспортивных соревнований «Большого Сибирского круга»

В заезде на 1600 метров среди лошадей орловской рысистой породы первым финишировал жеребец Фанат под управлением Петра Проценко.

В Красноярском крае завершился III этап межрегиональных конноспортивных соревнований «Большой Сибирский круг». Участники из пяти регионов Сибири разыграли призовой фонд более 1,25 млн рублей.

В состязаниях за победу боролись представители Красноярского, Алтайского краёв, Кемеровской и Новосибирской областей, а также Республики Хакасия. Заезды прошли на рысистых породах лошадей.

Большой Красноярский приз (Дерби) на дистанцию 1600 метров выиграл жеребец Блю Мэн под управлением мастера-наездника Эвальда Зайферта (Красноярский край).

В заезде на 1600 метров среди лошадей орловской рысистой породы первым финишировал жеребец Фанат под управлением Петра Проценко (Кемеровская область) с результатом 2 минуты 03,5 секунды.

Кубок губернатора Красноярского края на дистанции 2400 метров выиграл жеребец Давос под управлением наездника Корюна Егояна (Новосибирская область) с результатом 3 минуты 15 секунд.

Приз министерства сельского хозяйства Красноярского края на дистанции 2400 метров достался жеребцу Фалкон Дэни Бар под управлением Максима Цигикало (Республика Хакасия) — результат 3 минуты 00,5 секунды.

По итогам трех этапов в промежуточном командном зачете лидирует Красноярский край (65 баллов), на втором месте — Республика Хакасия (64 балла), на третьем — Новосибирская область (50 баллов).

Соревнования прошли при поддержке АО «Росипподромы», Минсельхоза РФ и министерства сельского хозяйства Красноярского края.

Следующий, IV этап «Большого Сибирского круга», пройдет 8−9 августа 2026 года на Барнаульском ипподроме.

Фото Мария Чепкасова и Минсельхоз Красноярского края.

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